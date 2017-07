TRENER DINAMA NAHVALIO SVOJ DINAMIČNI DVOJAC: ‘Tako se treba odnositi prema igri, momčadi, ali i samome sebi’

Dinamo je u petak bez većih problema uništio slabašnu Cibaliju 4-0 i tako ostvario i drugu uzastopnu pobjedu ove sezone u HNL-u.

Modri su tako uspješno elaborirali generalku za svoj prvi nastup u Europi ove sezone, onaj u 3. pretkolu Europske lige protiv norveškog Odda.

“Sretan sam zbog pobjede protiv Cibalije. Zabili smo im četiri gola, a svoju smo mrežu sačuvali i zadržali netaknutom. Stvorili smo još dosta šansi, bilo je puno pozitivnih stvari. Dosta stvari koje smo trenirali su se događale na terenu, to je bio cilj. Dojma sam da smo izgledali bolji nego protiv Istre. Čvrsto sam na zemlji, pred nama je puno posla. Ali, i tri tjedna koja će biti iscrpljujuća, zgusnut nam je raspored. No, tako smo i pripremali ove dvije utakmice, vjerujem da smo stvorili bazu za sljedeće utakmice” rekao je trener Dinama Mario Cvitanović, čije riječi prenosi Goal.com, pa nastavio:

“Svi su pokazali energiju i pozitivu, pa Gojak i Fernandes su u 90. minuti sprintali po 60 metara. Tako se treba odnositi prema igri, momčadi, ali i samome sebi. To je put kojim želim ići. Svi će kod mene dobiti priliku i zaigrati. Moramo biti pametni i mudri, zato neke stvari radimo na ovaj način. Igrači koji nisu bili u kadru su ujutro odradili trening, pa i pripremu za četvrtak, ali i sljedeće utakmice. Svi su na dispoziciji, ne želim 11 igrača, nego želim imati širi kadar igrača, veću selekciju. To me veseli, a na njima je da svatko bude spreman uskočiti kada treba. Igrači moraju biti strpljivi i iskoristiti. Rekao sam igračima na doručku da sada slijedi najteži dio tjedna, da nekoga moram slati na tribine. To nije lagano, niti ugodno, ali ne mogu igrati svi već samo njih 11, dok ih u zapisnik može samo 18″, istaknuo je Cvitanović.



Trener Dinama priželjkuje što veći broj navijača i protiv Odda…

“Htio bih što veći broj navijača da nas poprate i podrže, trebat će nam u četvrtak. Želio bih da rastemo iz utakmice u utakmicu, to je moja nogometna filozofija, ponavljam igračima kako želim da igramo kako i treniramo. Danas smo to pokazali”, jasno je dao do znanja novi strateg modrih.