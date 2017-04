TRAŽIO IZMJENU PA POSTAO SPLITSKI JUNAK: ‘Motiviralo nas je sve što su nam radili. Ovo je pravi Hajduk’

Očekivano je velika sreća vladala ispred svlačionice Hajduka nakon pobjede na Maksimiru protiv Dinama (2-0) u 29. kolu domaćeg prvenstva.

Junaci utakmice bili su strijelci Erceg i Futacs, kao i sjajni vratar Stipica koji je, posebno u drugom poluvremenu, spašavao Splićane.

‘Trener me molio da izdržim’

“Bili smo motivirani za derbi. Izašli smo na teren, bili bolji i pobijedili. Danas smo pokazali da je ovo prava ekipa i da je ovo pravi Hajduk”, prenosi Goal.com izjavu Ercega koji je neočekivano izašao iz igre na poluvremenu.



“Ozlijedio sam se u trećoj minuti i u desetoj tražio izmjenu, ali me trener zamolio da do poluvremena izdržim. Odigrali smo vrhunsku utakmicu, a sve što su nam radili, da ne govorim sad o detaljima, to nas je motiviralo”, dodao je Erceg.

Futacs je stavio ‘točku na i’ maksimirskog derbija u posljednjoj minuti utakmice.

“Bila je to teška utakmica, imao sam težak mjesec, ozljeda, crveni karton… Nije bilo lako, tražio sam gol, sretan sam što smo nakon osam godina pobijedili Dinamo u Zagrebu. Prvi gol je bio važan, do kraja smo bili izvrsni u bloku, možda smo mogli do drugog gola i prije, ali i ovako sam zadovoljan”, priznao je Futacs.

‘Ne uspoređujte me s Pletikosom’

Vratar Stipica bio je koncentriran i siguran na golu svih 90 minuta. Odmah su krenule usporedbe s njegovim sjajnim prethodnicima na vratima Bijelih.

“Bitna su tri boda, cilj je osvajati bodove, naši navijači mogu biti zadovoljni. Ova tri boda imaju svoju težinu, spontano te ponese atmosfera, pred navijačima i u svlačionici. Hvala svima na komplimentima, ali ne bih da me uspoređuju s velikim imenima poput Pletikose. Brzo ide iduća utakmica, odmah moramo promijeniti fokus”, poručio je Stipica.