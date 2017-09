TRENER HAJDUKA POSUO SE PEPELOM: ‘Tražim vas oprost, ovo je najgora utakmica koju smo pružili na Poljudu’

Trener Hajduka Joan Carrillo izjavio je nakon ‘Jadranskog derbija’ i poraza od Rijeke 2-0 kako je ovo bila najlošija utakmica njegove ekipe na Poljudu.

Carrillo je sjeo pred pripadnike sedme sile i tužnog lica je kazao:

“Želim pitati oprost svih vas i navijača koji su nam bili podrška na tribinama. Ekipa je imala jako puno pogrešaka u dodavanjima, u pasovima koji nisu bili dobri. Prvi gol je infantilna greška koju su oni jako dobro iskoristili. Rijeka je dolazila do šansi, mi smo ispadali iz igre”, izjavio je Carrillo i nastavio o Ohandzi:

Izmjena Ohandze poremetila planove Hajduku

“On mi je rekao da ima problem s mišićem. Sama ta Franckova izmjena nam je poremetila planove, imali smo u planu osvježiti momčad”.

Reakcija navijača bila je takva da su na kraju utakmice okrenuli leđa igračima…

“Nešto najgore što se može dogoditi momčadi je da navijači okrenu leđa i zvižde. Oni su tu koji sude i mogu suditi našu igru. Možemo samo pitati oprost. Teško je navijačima i nama, ali sad trebamo ponovo raditi da bismo vratili povjerenje naših navijača”.

U Španjolskoj treneru mašu rupcem kad izgubi ovakvu utakmicu, konstatirao je jedan novinar…

‘Sad trebam biti razuman, hladan, inače bih sam sebi nož zabio u srce’

“Ponovit ću svima, ovo je najgora utakmica koju smo pružili na Poljudu i sad trebam biti razuman, hladan, inače bih sam sebi nož zabio u srce. Moram promijeniti ovu situaciju jer su isti igrači već pokazali da imaju u nogama nivo dobre igre”.

Almeida?

“Jednostavno, ne treba tražiti jednog krivca, moramo se svi truditi. Almeida je novi igrač, u fazi je prilagodbe. On maše rukama da mu suigrači daju loptu kako bi on želio, ne bih to gledao kao negativnu stranu, tako pokazuje da mu je stalo”, izjavio je Carrillo čije riječi prenosi Dalmatinski portal.