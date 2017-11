TOTTENHAMOV PREDSJEDNIK PORUČIO BARCELONI: ‘Ako je Neymar plaćen 222 milijuna eura, onda on vrijedi 225’

Poznato je da je Daniel Levy, prvi čovjek londonskog Tottenhama, čovjek s kojim klubovi zainteresirani za igrače iz ‘njegova’ kadra ne vole pregovarati. Spreman je ovaj 55-godišnji biznismen čekati ukoliko je potrebno i godinu dana da prodajom namakne koliko je naumio.

Dobro je to, primjerice, osjetio Luka Modrić kojeg je Levy zadržao godinu dulje od trenutka kad ga je Chelsea pokušao dovesti samo da bi ga unosnije prodao Real Madridu. Dugo je trajalo ‘natezanje’ istih dviju strana i kad je Gareth Bale bio u pitanju i ponovno je pobjednik bio Levy koji je Baleu u Španjolsku poslao za tada rekordnih sto milijuna eura.

Levy je ponovno na ‘štihu’, a brojke su sada jače no ikad prije. Kako navodi Mundo Deportivo Barcelona bi u svojim redovima željela vidjeti 25-godišnjeg Tottenhamovog danskog veznjaka Christiana Eriksona, no bit će to teško izvediv posao bude li Levy opet čvrst u svojim stavovima i potraživanjima. A ona su rekordno visoka.

“Ako je PSG dao 222 milijuna za Neymara, cijena Christiana Eriksena je 225 milijuna eura”, jasan je Levy.



Sam Danac pak djeluje kao da ne bi imao ništa protiv raspleta priče u kojem prelazi u Barcelonu:

“Ugovorno sam za Tottenham vezan još nekoliko godina (do 2020.). Oko nogometaša uvijek ima glasina tako i oko mene. Barcelona je sjajan klub, a mislim da nema mnogo onih koji bi rekli ‘ne’ kad Barcelona zove.”