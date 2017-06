TOTALNI KAOS OKO PERIŠIĆA: Propada bombastični transfer u United, u prvi plan je naglo iskočio Brozović

Sapunici oko Ivana Perišića i njegova mogućeg prelaska u Manchester United nema kraja. Posljednje informacije iz Italije govore da bi hrvatski nogometaš mogao ostati u Interu.

Talijanski Sky Sport objavio je u ponedjeljak navečer kako je ponuda Manchester Uniteda za Perišića preniska. Poznati stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio otkrio je kako Inter inzistira na odšteti između 55 i 60 milijuna eura, dok engleski velikan ne želi dati više od 40 milijuna.

Bayern i Chelsea promatraju situaciju

Inter do kraja lipnja mora prikupiti novac kako bi ispunio odredbe financijskog fair-playa. Najizglednije je bilo da će to napraviti upravo prodajom Perišića, ali sada je to pod velikim upitnikom.



Budući trener Intera Luciano Spalletti, koji bi ovih dana trebao biti i službeno imenovan, silno želi zadržati hrvatskog krilnog nogometaša i klupskim je šefovima poručio da pokušaju prikupiti novac prodajom drugih igrača. Između ostalog i našeg Marcela Brozovića za kojeg je ozbiljno zainteresiran ruski Zenit na čiju je klupu nedavno došao bivši Interov trener Roberto Mancini.

Što se tiče Perišića, kako smo već pisali, u lov na njega se prije nekoliko dana uključio i Bayern, a ponovno je ozbiljno zagrizao i menadžer Chelseaja Antonio Conte koji je na dulje vrijeme ostao bez ozlijeđenog Edena Hazarda.