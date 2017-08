‘TORCIDA NIJE PROBLEM’: Evertonov trener prokomentirao Hajdukove navijače i najavio ogled

Nogometaši Evertona stigli su u popodnevnim satima srijede u Split gdje ih u četvrtak s početkom u 21 sat čeka uzvratna utakmica play offa Europske lige u koju ulaze osokoljeni pobjedom 2-0 s Goodison Parka iz prvog ogleda.

Susret je najavio trener momčadi iz Liverpoola, nekoć sjajni nizozemski reprezentativac Ronald Koeman, čije riječi prenosi Dalmatinski portal:

‘Znamo da Hajduk može biti jak’

“Nećemo se braniti, naš je cilj imati kontrolu igre i zabiti. Znamo da je Hajduk težak protivnik, moramo biti jaki sutra. Znamo da i oni mogu biti jaki. Odigrali smo dobrih 45 minuta u prvoj utakmici, ali imali su i oni dvije-tri dobre šanse za postići gol. Imamo dobar rezultat uoči uzvrata, ali moramo biti na najboljoj razini da bismo ušli u Europsku ligu. Želimo biti dio Europe, ambicija kluba je igrati Europsku ligu.”

Pomoći će pritom i prva zvijezda kluba već vrlo dobro uklopljeni Wayne Rooney koji je svojim pogocima u klubu u kojem je i započeo karijeru počeo dokazivati da će Everton imati koristi od njegova povratka. Budući da se umirovio od reprezentacije sada je u potpunosti usredotočen samo na klub.

“Rooney misli da je to najbolje za Everton i ja to poštujem. Težak nas čeka program ako uđemo u Europsku ligu, mislim da je to dobra odluka za njega i Everton. Nisam ga ja po tom pitanju savjetovao.”

‘Čujem da nas čeka nešto posebno’

Prokomentirao je Koeman i navijačku skupinu splitskog kluba koja je u Liverpoolu zadala probleme tamošnjem osiguranju.

“Navijači nisu problem jer je to atmosfera u kojoj želiš igrati. Čujem da nas čeka nešto posebno, ali činjenica je i da je publika daleko od terena.”

Upitan je Koeman bi li bio zadovoljan minimalnim porazom.

“Ovisi o tijeku utakmice. Ali generalno ne razmišljam o porazima nego samo kako pobijediti utakmicu.”