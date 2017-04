TO SU ŽELJELI ČUTI: Osim rušenja Barcelone, Juventusovi navijači imaju dodatan, možda i najbolji razlog za slavlje

Suveren hod prema još jednom naslovu talijanskih prvaka i rezultatsko demoliranje Barcelone u prvoj utakmici četvrtfinala nogometne Lige prvaka, sasvim su dovoljni razlozi za slavlje među pristalicama torinskog Juventusa.

Velike zasluge za Juventusove uspjehe ime trener momčadi Massimiliano Allegri koji je u samo dvije sezone ondje s momčadi osvojio i obranio naslove u Seriji A i Talijanskom kupu, a na najboljem je putu da isto učini i ove sezone. A, Liga prvaka posebna je bajka, a Juventus je u toj bajci 2015. godine izgubio borbu za naslov na zadnjem koraku (pobjeda Barcelone 3-1).

Navedeno daje razlog za zadovoljstvo navijačima kluba, ali i upravi pa tako direktor Giuseppe Marotta očekuje da se njihov zajednički rad nastavi. Unatoč nekim navodima prema kojima će trener sljedeće sezone prema engleskoj Premier ligi i Arsenalu.

“Mislim da još nismo stigli do kraja našeg puta. On je nebrojeno puta dokazao da posjeduje kvalitetu koju smo tražili i smatram da ćemo zajedno imati još puno razloga za zadovoljstvo. Važno je pobjeđivati, no važna je i zabaviti u pobjedama, a naš je nogomet prekrasan. To je ono što smo tražili”, kazao je zadovoljni Marotta koji je i već ranije hvalio klupskog trenera i najavljivao njegov ostanak. Na radost klupskih navijača.