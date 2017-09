TKO TU KOGA? Zamršenu situaciju oko toga je li Messi potpisao produljenje još je više zakomplicirao Barcelonin predsjednik

Pobjeda protiv moćnog Juventusa na startu Lige prvaka označila je ulazak Barcelone u nešto mirnije vode nakon turbulencija u ljetnom prijelaznom roku, a cijela priča dobiva dobiva dodatni impuls prema razvoju situacije na bolje potvrdom klupskog predsjednika Josepa Marije Bartomeua da Lionel Messi ostaje u dresu kluba kojeg nosi čitavu karijeru.

Naveliko se posljednjih tjedana piše o Messijevoj budućnosti u klubu pa je tako prilično nejasno pregovara li on još uvijek s Barcelonom ili je ta priča završena. Postoje informacije koje vuku priču na obje strane pa tako svako malo saznajemo da su Messi i Barcelona produljili suradnju, što je i klub sam dao naslutiti, kao i to da pregovori stoje zbog ovih ili onih razloga. Najčešće su oni, jasno, financijski prirode.

Kako bilo, Bartomeu sada, prenosi Marca, na ne baš sasvim jasan način pokušava raspetljati zamršenu situaciju pa saznajemo da ugovor (ni)je potpisan, ali da Messi igra pod uvjetima novog ugovora budući da je potpis njegova oca i za Lionela obvezujuć, a otac je svoj dio posla navodno obavio.

“Fotografiju s Messijevim potpisom, nadam se, imat ćemo do kraja godine, ali ugovor je potpisao njegov otac koji vodi brigu o Lionelovim pravima na komercijalno korištenje lika. Potpisan je do 2022. godine i on već igra pod uvjetima novog ugovora”, tvrdi Barcelonin predsjednik.



Probijajući se kroz Barceloninu školu nogometa, potom i C i B momčad kluba, Lionel Messi je za Barcelonu debitirao 2004. kao 17-godišnjak. Za jedini klub čiji je dres u karijeri nosio Messi je postigao više od 500 pogodaka porušivši čitav niz rekorda kluba starog 117 godina.