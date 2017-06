TKO JE NOVO MODRO POJAČANJE? Srpski reprezentativac preporučio mu Dinamo i Zagreb, a bio je i Lukakuov vozač

Jan Lecjaks odradio je nekoliko treninga s Dinamom, tek se uhodava, teško je zasad reći kakve su mu kvalitete.

Sportske novosti pišu kako Čeh “korektno i uredno odrađuje sve što se od njega traži, djeluje samozatajno i ozbiljno. I njegovi su dojmovi, što se samog nogometa tiče, skučeni”.

Lecjaks se tek privikava na novu okolinu i grad. A posebno na igru i tehničke mogućnosti nogometaša Dinama.

“Kad sam došao u Zagreb, na stadion, i vidio cijeli taj kompleks, terene, restoran, bio sam iznenađen, jer to u Bernu nismo imali. Organizacija je kluba kao u Švicarskoj, nemam zasad što prigovoriti, ljudi su me jako lijepo primili, prijateljski su i ljubazni, vidi se da je to visoka razina”, kazao je Lecjaks za SN i istaknuo kako mu je Miralem Sulejmani nahvalio Zagreb i Dinamo. Lecjaks je kazao kako mu je Sulejmani rekao da je Dinamo već dugo najuspješniji klub u regiji, da je Zagreb vrlo ugodan za život i da neće pogriješiti ako dođem u Dinamo.



“Poslušao sam ga”, istaknuo je Lecjaks i osvrnuo se na ono što je do sad vidio na travnjaku za vrijeme treninga.

“Ne mogu puno toga reći. Vidim da Dinamovi igrači teže igri, tehnički su dotjerani, jaki na lopti. I to je zasad to “, dao je do znanja češki nogometaš.

Igrao je Čeh i u Anderlechtu, s Romeluom Lukakuom.

“HehA, ne da sam igrao s njim, bio sam mu osobni vozač. Kad sam ja došao u Anderlecht, on je imao 17 godina, nije još mogao voziti. Bili smo cimeri, stalno smo bili zajedno, vozio sam ga kud god je trebalo”, otkrio je.