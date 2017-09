TKO JE KOGA NABIO NA KU**C? Radonjić sada tvrdi da ga je Said i pljunuo, ovaj sve odbacuje

Ružne scene koje su viđene nakon poljudske utakmice između Hajduka i Lokomotive (2-2) dan kasnije su dobile nastavak.

Lokomotiva je do izjednačenja došla u sudačkoj nadoknadi, a samu završnicu je obilježio i sukob igrača u kojem su prednjačili Ahmed Said i Dejan Radonjić.

‘Svaka čast Tudoru’

“Imam ugovor sa Dinamom. Zar bih trebao slaviti kada Hajduk postigne pogodak? Slavio sam uz klupu, nisam nikoga provocirao. Čitao sam Saidov nedavni intervju prije. Sve je u tome bilo lijepo, da voli obitelj i slično, a onda me danas brutalno izvrijeđao. Vrijeđao me najgorim psovkama, rekao mi ‘nabijem te na k…c’. E pa nabijem ja njega na k…c”, ispalio je nakon utakmice vrući Radonjić, a dan kasnije je za 24 sata detaljnije prepričao što se dogodilo.

“Po naredbi trenera sam nakon izjednačujućeg pogotka krenuo polako prema centru, na isti način na koji je poslije 2-1 hodao i Almeida. Možda je to bila neka vrsta provokacije, možda nije bilo korektno, ali u nogometu se uvijek vraća istom mjerom. I onda je dotrčao Said i počeo me naguravati. A ja nisam uopće reagirao. Ako sam dobio žuti karton zbog sporog vraćanja prema centru OK, sve drugo nema nikakvog smisla. Nikoga nisam taknuo, nikome uputio niti jednu jedinu riječ. A Said me naguravao, pljuvao i vrijeđao. Tada je do nas stigao Fran Tudor, maknuo obojicu i svaka mu čast na tome”, rekao je Radonjić i ispričao se Saidu.

‘Nisam ništa ružno rekao’

Međutim, ganski napadač tvrdi da nije ni pljuvao ni vrijeđao Radonjića.

“Nisam mu ništa ružno rekao, požurivao sam ga jer sam želio da se što prije vrati na svoju polovinu kako bismo mogli izvesti loptu i nastaviti igrati”, Saidova je verzija.