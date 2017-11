TEŽAK KIKS HRVATSKE: Momčad koju vodi legendarni Vatreni ispala već u prvom krugu kvalifikacija za Euro

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina starosti već se nakon prvog kruga kvalifikacija oprostila od mogućnosti plasmana na Europsko prvenstvo koje će se dogodine održati u Finskoj.

U trećem kolu kvalifikacijskog turnira u Rovinju izabranici Roberta Jarnija doživjeli su težak poraz od Danske koja je bila bolja s 5-2. U ranijim je utakmicama na turniru Hrvatska pobijedila San Marino s 3-0 i odigrala 0-0 proptiv Latvije pa je završila na trećem mjestu na ljestvici. Danska je prva s maksimalnih devet bodova, a Latvija na drugom mjestu s četiri boda i boljom gol-razlikom od naše reprezentacije.

HRVATSKA BEZ GOLOVA S LATVIJOM: Izabranici Roberta Jarnija nisu iskoristili igrača više na terenu

Nije išlo s igračem manje

Kako u drugi krug kvalifikacija, odnosno elitnu rundu, idu dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine, jasno je da su hrvatski snovi o plasmanu na Europsko prvenstvo ugašeni.



Danci su u utorak poveli s 2-0 pogocima Poulsena u desetoj i 47. minuti, a Hrvatska je uspjela stići do izjednačenja preko Javorčića u 61. i Špikića u 63. minuti. No, kako je prije toga, u 51. minuti, crveni karton dobio Kulenović, Hrvatska s igračem manje nije izdržala i do kraja su Danci uz dva pogotka Winda, u 73. minuti s bijele točke i u 90. minuti, te Roersleva u 79. minuti, stigli do uvjerljive pobjede.