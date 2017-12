PREDSJEDNIK PARTIZANA: ‘saznao sam da se nešto sprema, ovo je bio kriminalno-obavještajni plan’

Prvi čovjek Partizana tvrdi da je cilj izgreda bio prenošenje nasilja na ulice Beograda.

Predsjednik Partizana Milorad Vučelić otkrio je da je prije mjesec i pol dana načuo da bi moglo biti incidenata na derbiju protiv Crvene zvezde. Tijekom okršaja najvećih srpskih klubova u srijedu navečer došlo je do žestokog obračuna frakcija Partizanovih navijača, a priča je dobila veliku pozornost u cijeloj regiji kad je otkriveno da su u neredima sudjelovala i šestorica Splićana. Nijedan od njih nije dio navijačkog miljea, a najteže je prošao Ante Firić (26) koji se nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu s kontuzijom glave, nagnječenjem mozga i ozljedom šake.

‘Invazija stranaca s određenim zadatkom’

“Nekome je trebalo ovo, a to nisu Partizan i Srbija. Partizan sa svojim navijačima već dugo nema nikakvih problema, znamo kako je protekla završnica prvenstva, da su utakmice bile otvorene, vrlo posjećene, dolazilo je puno djece, nije bilo nijednog incidenta. Moram priznati da sam ja nešto saznao, da se možda nešto sprema. Prije mjesec, mjesec i pol dana smo iz usta jednog dužnosnika, ali ne Partizanovog nego iz drugih organa, čuli da će navijači upasti u upravu Partizana, na što nismo obratili preozbiljnu pažnju, a trebalo je. Došlo je do tog užasavajućeg prizora. Ovo je bila mala invazija stranaca s određenim zadatkom. Teško je vjerovati da će neki navijači iz Splita, članovi nekog kickboks kluba, kolektivno doći na južnu tribinu da navijaju za Partizan. Sada je to jasno kada vidite nekoga tko ima tetovažu Vukovara na sebi”, izjavio je Vučelić za Pink TV, a prenosi B92.

“Jasno je da je ovo bio kriminalno-obavještajni plan. Tako da se taj nagoveštaj koji smo imali prije mjesec i pol dana, na koji nisam obratio previše pažnje misleći da je obično laprdanje neodgovornog čovjeka koji nažalost vrši odgovorne funkcije, pokazao točnim. Da naše navijače, Partizanov jug, nismo upozorili na takvu mogućnost, posljedice bi bile gore. Samo smo ih upozorili da postoji neka mogućnost, ali ne ovako nešto, nismo ni pomislili da bi netko ovako to organizirao. Tu su sudjelovale strane sigurnosne službe, neke strukture koje postoje u Beogradu”, dodao je Vučelić.