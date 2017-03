SVJEDOČANSTVO O NAJTEŽIM DANIMA LOVRENOVE KARIJERE: ‘Imao sam problema. Da sam ja bio izbornik, ne bih pozvao sam sebe!’

Dejan Lovren progovorio je o svojim prijašnjim problemima u dresu Hrvatske reprezentacije.

Stoper Liverpoola otvorio je dušu u intervjuu za Sportske novosti. Spomenuti dnevni sportski list u srijedu piše kako je izbornik Hrvatske Ante Čačić u subotu u Liverpoolu posjetio Lovrena. Čačić je na Anfieldu pogledao i utakmicu Redsa i Topnika, koji su momci Jürgena Kloppa dobili s 3-1.

Svi nesporazumi i nedoumice su izglađene

Lovren nije igrao u tom dvoboju jer je bio na klupi. SN naglašava kako je važno istaknuti kako su sad svi nesporazumi i nedoumice izglađene, a to se najbolje vidi iz komunikacije izbornika i Lovrena. Bivši dinamovac je kazao kako mu je izbornik došao u posjetu, kaku su bili skupa, družili se i kako je Čačić gledao utakmicu s Arsenalom.

U izbornikovim planovima

“Sve je maksimalno pozitivno. Malo smo pričali o prošlosti, više o budućnosti. Baš je sve bilo dobro, bilo je jako ugodno druženje s izbornikom”, dao je do znanja Lovren koji je kazao i kako je on tu uvijek na raspolaganju nacionalnoj vrsti.

“U planovima sam izbornika Čačića, što je za mene odlična spoznaja. Rekao sam izborniku da uvijek želim biti dio reprezentacije. Nikad u životu nisam želio zatvoriti vrata nacionalne vrste. Je, nećemo se sad praviti da se ništa nije dogodilo, kroz neke moje rečenice iz prošlosti to se tako moglo shvatiti. Neki ljudi su to možda i krivo protumačili. Bio sam u specifičnoj situaciji”, dao je do znanja Lovren i otvoreno progovorio o situaciji uoči EP-a koja se našla u središtu zanimanja hrvatske javnosti i medija.

Izbornik će odlučiti hoće li me pozvati za utakmicu s Ukrajinom

“Imao sam osobnih problema koji su me stiskali. O tome se već sve zna. Imao sam i problema u reprezentaciji, koji su meni izgledali veći zbog osobnih problema, to je bio jedan začarani krug. Sad sam riješio sve svoje osobne probleme, sretan sam čovjek”.

Na novinarsko pitanje o problemima u reprezentaciji, stoper Redsa je istaknuo:

“U tom trenutku nisam zaslužio biti u reprezentaciji! Nisam želio kvariti atmosferu u nacionalnoj vrsti. Nije me bilo smisla pozivati dok sam bio u onakvom stanju. Da sam ja bio izbornik, ne bih pozvao sam sebe! Odaslao sam neke riječi i rečenice koje nisam trebao odaslati, ali ponavljam, bio sam u takvom stanju da se to dogodilo. U ono vrijeme nisam si mogao pomoći”, objasnio je Lovren i onda prokomentirao svoju rečenicu koja je bila svojevrsni kamen spoticanja između Lovrena i Čačića. A ona je glasila da ga izbornik niti ne treba zvati ako ne bude u prvih 11.

“Tko bi to izjavio? Osim mene u onom specifičnom stanju u kojem sam bio. Kako bih mogao izjaviti da neću u nacionalnu vrstu ako ne igram u udarnom sastavu? Ali, velim, mora me se shvatiti, bilo je to razdoblje kakvo je bilo, bremenito osobnim problemima koji su se jednostavno morali negdje reflektirati. Da se tako izrazim, glava mi je tada bila negdje drugdje, ne na mom tijelu. Izbornik Čačić je sve razumio. Sad je sve u najboljem redu, izbornik će odlučiti hoće li me pozvati za utakmicu s Ukrajinom. Jer mjesec dana zbog već opisane ozljede nisam bio u pogonu, nisam nakon onog ogleda s Chelseajem odigrao ni jednu utakmicu. Vidjet ćemo, izbornikova je odluka”, objasnio je Lovren.