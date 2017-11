SVE ŠTO TREBATE ZNATI O POVIJESTI ŽDRIJEBA ZA SP-A: Poludjeli bubanj koji je zdrobio kuglice i kako je 11-godišnjak šokirao sve Nijemce

Kongresna palača Kremlj u Moskvi bit će 1. prosinca mjesto održavanja ždrijeba skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se od 14. lipnja do 15. srpnja iduće godine igrati u Rusiji.

Fifa je odustala od dosadašnjeg određivanja jakosnih skupina prema kontinentalnim federacijama. Za Svjetsko prvenstvo u Rusiji jakosne skupine određene su prema Fifinoj ljestvici objavljenoj 16. listopada.

Hrvatska je tako smještena u drugu jakosnu skupinu, a u prijevodu to znači da ne možemo u skupini igrati protiv Španjolske, Švicarske, Engleske, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Perua.

Bit će to 21. izdanje ždrijeba u 88 godina povijesti svjetskih prvenstava. Prvi ‘ples kuglica’ je održan 1930. u Montevideu i to tri dana prije početka natjecanja. Do sada je na ždrijebovima bilo bilo svega. ‘Sreću’ reprezentacijama dijelili su 6-godišnji dječak Yves, unuk predsjednika Fife Julesa Rimeta, zatim 11-godišnji Detlef Lange, član berlinskog zbora Schoneberger Sangerknaben koji je 1974. u istu skupinu spojio ‘neprijatelje’ SR Njemačku i DDR.



Na ždrijebu uoči SP-a u Španjolskoj 1982. pokvario se bubanj, pa je ždrijeb ponovljen. Talijani su u program unijeli dašak glamura, a Brazilci na jednom mjestu okupili čak osam bivših svjetskih prvaka.

Pregled zanimljivosti s nekih od ždrijebova.

SP 1930 URUGVAJ

Za prvo svjetsko prvenstvo u Urugvaju 1930. godine nije bilo kvalifikacija. Na turniru je nastupilo 13 reprezentacija, a ždrijeb je održan kada su sve ekipe stigle u Montevideo. Ždrijeb je održan tri dana prije početka natjecanja, a Urugvaj, Brazil, Argentina i SAD su bili postavljeni za nositelje. Reprezentacije su podijeljene u tri skupine po tri ekipe i jednu s četiri reprezentacije.

SP 1938 FRANCUSKA

Ždrijeb je održan u poznatom salonu d’Horloge u ministarstvu vanjskih poslova u Parizu. ‘Sreću’ reprezentacijama donio je 6-godišnji Yves, unuk predsjednika FIFA-e Jules Rimeta koji je izvlačio kuglice.

SP 1958 ŠVEDSKA

Prvi put reprezentacije su prije ždrijeba podijeljene po geografskom ključu. U jednoj skupini su bile reprezentacije iz Zapadne Europe, u drugoj iz Istočne Europe, u trećoj su bile britanske ekipe, a u četvrtoj američke. Takva podijela je izazvala brojne prosvjede sudionika World Cupa.

SP 1966 ENGLESKA

Ždrijeb skupina svjetskog prvenstva 1966. u Englesko je prvi put uživo prenošen na televiziji. Ždrijeb je održan 6. siječnja 1966. u Garden hotelu u Londonu.

SP 1974 SR NJEMAČKA

Ždrijeb skupina SP-a 1974. u SR Njemačkoj obilježio je 11-godišnji Detlef Lange, član berlinskog zbora Schoneberger Sangerknaben. Mali Detlef je šokirao sve prisutne kada je u istu skupinu izvukao SR Njemačku i DDR. Na koncu je DDR slavio 1-0 golom Jurgena Sparwassera, no SR Njemačka je na koncu osvojila prvo mjesto.

SP 1982 ŠPANJOLSKA

Na SP-u u Španjolskoj prvi put su nastupile 24 reprezentacije, a ždrijeb je održan u Madridu u Palacio de Congresos. Ždrijeb su obilježili tehnički problemi na ‘mehaničkom bubnju’. Nekoliko reprezentacija je ždrijebano u pogrešne skupine prije nego što je ‘bubanj’ poludio i slomio kuglica s imenima reprezentacija, pa sve moralo biti ponovljeno. Dodajmo kako je glavni ‘meštar’ ždrijeba bio Sepp Blatter, tada glavni tajnik Fife.

SP 1990 ITALIJA

Italija je za ždrijeb skupina SP-a 1990. angažirala brojne zvijezde i bilo je to prvi puta da je ‘show business’ ušao u program izvlačenja skupina. Ždrijeb je održan u rimskom Palazzetto dello Sportu. Program je vodio Pippo Baudo, a Talijani su angažirali tenora Luciana Pavarottija, slavnu glumicu Sophiju Loren, te nogometne zvijezde Pelea, Karla-Heinza Rummeniggea i Bobbyja Moorea.

SP 1998 FRANCUSKA

Na SP-u u Francuskoj 1998. prvi put su nastupile 32 reprezentacije, a ždrijeb je održan na stadionu Velodrome pred 38,000 gledatelja. Fifa je jakosne skupine prvi put određivala na temelju ljestvice reprezentacija u kombinaciji s rezultatima reprezentacija na zadnja tri SP-a.

SP 2006 NJEMAČKA

Ždrijeb skupina za SP 2006. u Njemačkoj pratilo je nevjerojatnih 300 milijuna ljudi u 150 zemalja svijeta i Nijemci su napravili pravi show. Program je vodila manekenka Heidi Klum uz asistenciju Pelea, Lothara Matthäusa, Rogera Mille i Johana Cruyyfa.

SP 2014 BRAZIL

Ždrijeb posljednjeg SP-a je održan u brazilskom gradu Salvador, a prilikom ždrijeba asistiralo je čak osam bivših svjetskih prvaka – Cafu, Fabio Cannavaro, Alcides Ghiggia, Fernando Hierro, Geoff Hurst, Mario Kempes, Lothar Matthäus i Zinedine Zidane.