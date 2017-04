SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL: Barcelona u potrazi za novim ‘čudom’, Juveovi igrači znaju da je ispred njih ‘morski pas’

Nogometaši Barcelone pokušat će ponoviti ‘čudo’ nalik onom nedavnom kada su nadoknadili 0-4 protiv PSG-a i plasirali se u četvrtfinale Lige prvaka. Na svom će stadionu Camp Nou dočekati Juventus i nadati se da mogu ‘okrenuti’ 0-3 i izboriti polufinale natjecanja. Tekstualni prijenos te utakmice koja započinje u 20:45 sati možete uživo pratiti na portalu Net.hr.

BARCELONA – JUVENTUS 0-0

Barcelona (vjerojatno): Ter Stegen – Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba – Rakitić, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar

Juventus (vjerojatno): Buffon – Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Pjanić, Khedira – Cuadrado, Dybala, Mandzukić – Higuain

Iznimno težak posao je pred španjolskim prvacima, toliko težak da je trener momčadi Luis Enrique već spomenuo formaciju s osmoricom napadački orijentiranih igrača, a na istom je tragu u svojim razmišljanjima i Andres Iniesta koji kaže:

“Utakmici ne može pristupiti drugačije nego napadački. Moramo stvoriti što je više šansi moguće i tada vidjeti što će ili što neće napraviti Juventus. Neovisno o tome hoće li nas napasti ili se koncentrirati na obranu naš se pristup neće promijeniti jer situacija nalaže moramo igrati napadački.”

Napadački trojac Lionel Messi–Luis Suarez–Neymar garancija je uzbuđenja pred Juventusovim golom. Svjestan je toga i branič momčadi Giorgio Chiellini, inače i strijelac posljednjeg gola u njihovom prošlotjednom susretu, koji ih je usporedio s morskim psom u trenucima kad nanjuši krv:

“Barcelona ima najbolji napad na svijetu i zato trebamo biti kompaktni i igrati visoki presing. To znači da Messija, Suareza i Neymara moramo držati daleko od opasne zone. Ako se budemo ugnjezdili pred našim golom i pokušavali izdržati njihov pritisak, onda ćemo izgubiti. No, znati kako se postaviti protiv njih, jedna je stvar, a nešto sasvim drugo je kako to izvesti na terenu.”

“Barcelona je protiv PSG-a pokazala da je u stanju napraviti čudo i zato moramo biti oprezni. Ne znam hoće li nam pobjeda od 3-0 biti dovoljna za prolaz, ali na Camp Nou moramo biti borci i odigrati kao u prvoj utakmici u Torinu. Istina, i oni će morati paziti na nas, jer sam uvjeren da imamo kvalitetu da prođemo u polufinale”, dodao je Gonzalo Higuain.