SUPRUGA TEŠKO BOLESNOG NIKOLE POKRIVAČA: ‘Bio je u šoku, htio je odustati od borbe, ali je ipak pronašao snagu’

Supruga bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Nikole Pokrivača (31) otkrila je kako se nosi s njegovom teškom bolešću i borbom za život.

Nekadašnji igrač Varteksa, Dinama, Monaca, Red Bull Salzburga, Intera, Rijeke i Šahter Karagandija vodi tešku bitku posljednje dvije godine. U kolovozu 2015. je obolio od klasičnog Hodgkinova limfoma, a poslije uspješnog liječenja u veljači prošle godine potpisao je za Slaven Belupo. Međutim, u kolovozu se bolest vratila, Pokrivač je morao na kemoterapije i autolognu transplantaciju matičnih stanica (sam sebi donirao stanice). I drugi je put pobijedio bolest i u siječnju se vratio u Slaven Belupo, ali u svibnju je opet saznao strašnu vijest – teška se bolest još jednom vratila.

POMOGNITE NIKOLI I SVIMA OBOLJELIMA: Varaždinci u petak organiziraju upis u registar darivatelja matičnih stanica

ŽIVOTNA DRAMA BIVŠEG VATRENOG: Teška bolest mu se još jednom vratila, hitno traži podudarnog donora



‘Nika je svjesna da je tata bolestan’

“Nikola sada puno bolje podnosi kemoterapije nego prethodna dva puta. Sa svakim liječenjem mijenjaju mu lijekove koji imaju različite nuspojave. Recimo, sada mu se samo često spava, dok smo prošle godine prolazili veliku muku jer je teško podnosio kemoterapiju, pala mu je kosa i u kratkom razdoblju izgubio 10 kilograma”, ispričala je Katarina Pokrivač za Jutarnji list.

Lani je Nikola morao biti u izolaciji jer mu je imunitet jako pao. Supruga ga tada nije mogla vidjeti po nekoliko dana. Ovaj tjedan naš nogometaš svakodnevno ide na kemoterapije, a potom slijede tri tjedna pauze.

“Kćerkica Nika je prošle godine bila jako mala pa nije bila svjesna problema kroz koje smo prolazili, a sada, s gotovo tri godine, već polako shvaća. Kada Nikola dođe s kemoterapije sa zavojima od igala i infuzije, svjesna je da je bolestan. Tražila nas je da joj kupimo liječnički pribor kako bi ga mogla izliječiti. Sad ga ona pika i sluša stetoskopom”, istaknula je Katarina.

Javili se Modrić, Mandžukić, Lovren…

Dodala je da su suprug i ona s iznenađenjem dočekali vijest o novom povratku bolesti.

“Kada je početkom svibnja doznao da se bolest još jednom vratila, Nikola je prvo bio u šoku, a i ja zajedno s njim. Jedno vrijeme je bio potpuno obeshrabren i došlo mu je da odustane od borbe, no na koncu je pronašao snagu. Čim smo doznali da mu se bolest vratila, znali smo da mora na donorsku transplantaciju jer, s obzirom na to da drugi nisu djelovali, to je sljedeći način liječenja. Nadamo se da će akcije Zaklade Ana Rukavina biti uspješne jer Nikoli donor treba što prije”, poručila je Katarina.

A spomenuta Zaklada Ana Rukavina i NK Varaždin u petak će provesti akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akciju su podržali i hrvatski reprezentativci Luka Modrić, Dejan Lovren i Mario Mandžukić zajedno s izbornikom Antom Čačićem.