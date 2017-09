SUKOB NA RELACIJI HAJDUK – LOKOMOTIVA IMA NOVO POGLAVLJE: ‘Radonjić je vrijeđao naše navijače’

Nema mira na relaciji Hajduk – Lokomotiva.

I tri dana poslije, repovi vruće utakmice na Poljudu između Hajduka i Lokomotive još uvijek se potežu. Nastao je prilični kaos. Naime, nakon što je trener lokosa Mario Tokić priznao da je on rekao svom napadaču Dejanu Radonjiću da se nakon gola za 2-2 sporo vraća na svoju polovicu, a Radonjić je optužio Ahmeda Saida da ga je vulgarno vrijeđao, pa i pljunuo – što Said demantira – stigla je i priča da su se u Hajdukovoj svlačionici Said i Stipica imalo potukli, a Radonjića je napao “neki čovjek u odijelu”.

‘Što se dogodi u svlačionici, ostaje u svlačionici’

Na sve je reagirao Hajdukov sportski direktor Mario Branco. Najprije o navodnom sukobu Saida i Stipice:

“Što se dogodi u svlačionici, ostaje u svlačionici”, kazao je Branco i istaknuo kako zna što se događa u svlačionici.

“Ono što se događalo nakon Lokomotive događalo se i ranije. Bila je to jako zahtjevna utakmica, vratili smo se nakon 0-1 i bili smo frustrirani primljenim golom. Glave su vruće, ako su i diskutirali, znači da im je stalo”, dao je do znanja Mario Branco za Goal.com i naglasio “kako ne želi igrače koji sjede i plaču jer su izgubili bodove”.

“To je bila takva reakcija, kad srce kuca 200 u minuti i kisik ne dolazi do mozga, dogodi se to što se dogodi. Možda ni ja nisam trebao biti u tunelu, razgovarati s igračem Lokomotive, ali to je nogomet, to je strast, to treba razumjeti. Nogomet mijenja naše emocije, najtišeg čovjeka natjera na krive stvari.”

‘Nisam bio sretan što vrijeđa naše navijače’

Branco je odgovorio na novinarsko pitanje zbog čega se spustio na tartan i što je govorio Radonjiću? Je li mu prijetio, kako kaže?

“Radonjić je krupan momak, on je visok 190 cm, ja 174 cm i ne bi bilo baš pametno prijetiti mu! Nakon svega što se događalo na terenu, ja sam bio u tunelu i čekao naše igrače kao i obično. Vidio sam Radonjića koji je skinuo majicu, vrijeđao naše navijače i radovao se kao da je osvojio Ligu prvaka ili Europsko prvenstvo! Ne znam je li slavio pobjedu Lokomotive ili još nešto. Nisam bio sretan što vrijeđa naše navijače i to sam mu i rekao, doduše na engleskom, ne znam je li me razumio…”, izjavio je Branco.