ŠUKER OBJASNIO KAKVA JE DALIĆEVA SUDBINA: Prvi čovjek HNS-a dao odgovor na pitanje koje zanima sve navijače Vatrenih

Još je jedan korak ostao igračima hrvatske nogometne reprezentacije do plasmana na Svjetsko prvenstvo nakon što su igrači koje je u Kijevu vodio Zlatko Dalić u utakmici koja je odlučivala hoće li Vatreni u baraž ili kućama svladana Ukrajina rezultatom 2-0.

Oba je pogotka za Hrvatsku postigao Andrej Kramarić s kojim je Dalić, za razliku od brojnih primjera susreta s pred ovu utakmicu smjenjenim Antom Čačićem na klupi reprezentacije, otvorio ogled. Napadač Hoffenheima priliku je iskoristio te dvama pogocima riješio pitanje pobjednika i odvukao Hrvatsku do dodatne prilike za plasman u Rusiju sljedeće godine.

Nepošteno bi bilo umanjiti doprinos Zlatka Dalića koji je rošadama u momčadi, očito i razgovorom prije same utakmice, rasplamsao ugasli žar reprezentativcima koji su odigrali dobru utakmicu i sjajno drugo poluvrijeme za veliko slavlje.

‘Nema lakih suparnika’

Sam Dalić nakon utakmice nije želio govoriti ostaje li na klupi reprezentacije i dalje ili je ‘akcija Ukrajina’ bila i jedina njegova na mjestu izbornika.

“Zahvalan sam na pozivu u reprezentaciju, došao sam odraditi ovu utakmicu. Nisam opterećen onime što slijedi, drago mi je da sam pomogao”, dio je onog što je Dalić ispričao u mikrofon HRT-a ostavivši sve u nedoumici po pitanju onog što slijedi.

A ono što slijedi objasnio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker.

“Svi oni dobronamjerni ljudi koji su vjerovali u igrače, u Hrvatsku, su veseli i na tome im čestitam, ali ima još playoff koji je 50-50 i nadam se da ćemo dobiti dobrog protivnika, iako danas nema lakog protivnika”, započeo je prvi čovjek HNS-a, a prenosi 24sata.hr, dodavši da je zadovoljan viđenim u Kijevu.

O Dalićevoj sudbini

“Šok terapija je uspjela! Trebalo je to sve napraviti, nije se spavalo nekoliko dana, bilo je stresa dovoljno. Isti su to igrači, ali je nešto trebalo promijeniti. Ništa još nismo napravili, ostaje žal zbog dva boda protiv Finske, ali to je nogomet. Čuo sam jedan komentar prije utakmice, da se ponavlja 1998., tako smo i mi došli na SP, da bar tako završi i ovaj put. Hvala svima koji su se brinuli, pomagali, podrške je bilo sa svih krajeva Hrvatske i svijeta.”

Dodao je Šuker da je Hrvatska pokazala snagu ‘pred prepunim stadionom’ na kojem se ‘mirno i profesionalno prošetala’, a na direktan upit o Dalićevom daljnjem angažmanu kratko poručio:

“Imat ćemo Izvršni odbor pa ćemo o tome razgovarati.”