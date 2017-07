ŠUKER I DRUŠTVO NE ŽELE DA OVO ZNATE: Niz ostavki u Hrvatskom nogometnom savezu, oni o tome šute

‘Petorica članova Izvršnog odbora HNS-a podnijela su ostavke, službeno stavili su mandate u mirovanje, silom Zakona o sportu’, tvrdnja je kojom započinje tekst u Sportskim novostima pri čemu se dodaje da krovna kuća hrvatskog nogometa u ovom trenutku ima tek 11 od ukupno 17 članova Izvršnog odbora s pravom glasa.

I to je dovoljno za kvorum i pravovaljano donošenje odluka, no zanimljivo je da HNS aktualnosti u svom domu nije iskomunicirao.

A, situacija je sljedeća – prema Zakonu o sportu, nastavlja izvor, ‘državni službenici koji su na funkcijama saborskog zastupnika, župana, gradonačelnika, načelnika općina… ne mogu biti u upravljačkom tijelu HNS-a zbog sukoba interesa’, nastavlja se u tekstu uz dodajući da su se povukli ‘dopredsjednici Marijan Kustić, koji je saborski zastupnik i Đuro Bukvić, načelnik Općine Lukač u Virovitičko-podravskoj županiji, te članovi Božo Galić, župan vukovarsko-srijemski, Nenad Horvatić, načelnik Općine Ljubešćica u Varaždinskoj županiji i Slavko Prišćan, načelnik Općine Rovišće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Svi redom HDZ-ovci.’

Spomenuti i dalje imaju pravo dolaska na sjednice Izvršnog odbora u savjetničkoj ulozi, bez prava glasa. Omogućeno im je to na način da je HNS izmjenom Statuta taj savjet i osnovao, objašnjavaju SN.



‘Plan je Šukerove vlade da to potraje do sljedeće izborne skupštine, koja bi se trebala održati krajem ove godine ili do travnja 2018.’, dodaje se.