SUBAŠIĆ ZNA TKO ĆE GA VODITI U MONACU SLJEDEĆE TRI GODINE: ‘On je jedan od najboljih u Europi’

Francuski nogometni prvak Monaco produžio je ugovor sa svojim trenerom, portugalskim stručnjakom Leonardom Jardimom do ljeta 2020. godine.

Jardim je u Monaco stigao 2014. godine, a ove je sezone s klubom iz Kneževine stigao do prvog naslova prvaka nakon 17 godina i to igrajući atraktivan i efikasan nogomet, a uspjeha je imao i u Ligi prvaka u kojoj je stigao do polufinala.

“Nastavit ćemo raditi na ovom ambicioznom projektu s jednakom strasti s kojom smo i započeli. Uvjeren sam kako je budućnost Monaca vrlo uzbudljiva”, kazao je Jardim.

“Leonardo je jedan od najboljih trenera u Europi i bez obzira na brojne ponude odabrao je nastaviti svoju pustolovinu u Monacu što dokazuje našu ambicioznost”, izjavio je dopredsjednik Monaca Vadim Vasiljev.