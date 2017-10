STRUČNJAK PROKOMENTIRAO ‘SLUČAJ SRNA’: ‘Kazne su rigorozne, a nalaz može biti pozitivan i nakon konzumacije mesa ili mlijeka’

Dugogodišnji liječnik u hrvatskoj rukometnoj i nogometnoj reprezentaciji, specijalist sportske medicine Tomislav Madžar u stalnom je kontaktu s Darijom Srnom otkad je javnost saznala za pozitivan nalaz dopinške kontrole bivšeg kapetana hrvatske izabrane vrste, javljaju Sportske novosti donoseći razmišljanja stručnjaka na vruću temu.

“U kontaktu smo, ali još uvijek se slučaj ne može i ne smije komentirati, jer se ne zna koja je zabranjena tvar u pitanju. Tako da ne mogu u ovom trenutnu ni reći kakve se kazne očekuju. Ali, svi znamo tko je Darijo Srna i kakav je on sportaš i čovjek, kakav status ima u Ukrajini. On je u posljednjih nekoliko godina odbio unosne transfere u druge klubove, ostao u Šahtaru i nemoguće mi zvuči da se odlučio na takvu stvar, i to se apsolutno kosi sa svime što on predstavlja, a to je poštenje te krvav i mukotrpan rad tijekom cijele karijere. Nemoguće mi zvuči da je uzeo nešto svjesno, ali uvjeren sam da će Darijo iz svega izići bolji, jači i da ovo nije kraj njegove karijere”, kaže dr. Madžar uz upozorenje i podsjetnik da oni koji o kaznama za ovakvo što odlučuju nemaju razumijevanja neovisno o načinu na koji je supstanca unesena u tijelo:

NAJAVILI DRASTIČNU KAZNU ZA SRNU: Izgledno je da će ono što ga očekuje okončati njegovu karijeru



“Osobna je odgovornost svakog sportaša osigurati da u njegov organizam ne dospije zabranjena tvar. To je pravilo ‘stroge odgovornosti’. Sama prisutnost zabranjene tvari je kršenje antidopinških pravila, međutim kod određivanja sankcije, ukoliko nema nikakve krivnje sportaša i ako se on nije ponašao nesavjesno sankcija, može biti blaža, a može se čak i ukinuti, iako je ukidanje vrlo rijetka iznimka. U ekstremnim slučajevima može doći do pozitivnog nalaza korištenjem kontaminiranih proizvoda koje koristimo svaki dan, poput mlijeka, mesa… Treba paziti na porijeklo proizvoda. Sportaši uvijek moraju paziti na to što unose u svoje tijelo. Nutricionistički i zdravstveni timovi u pojedinim klubovima sve više dobivaju na važnosti, jer se između ostalog brinu i o kontroliranoj prehrani sportaša koja je osim za fizičku pripremljenost i tempiranje forme izuzetno važna i zbog kontrole kvalitete svake namirnice. U svojem radu uvijek naglašavam važnost zdrave i organski uzgojene, te svježe pripremljene hrane. I uzgoj i priprema moraju biti u kontroliranim uvjetima.”

Iz Ukrajine su već stigle vijesti da bi kazna mogla biti takva da će 35-godišnji Srna morati zaključiti karijeru. Dr. Madžar kaže:

“Vidjet ćemo o kakvom se preparatu radi, ali kazne su uglavnom rigorozne. Siguran sam da će Srna pokazati da nije kriv i da će se vratiti na sportska borilišta kao što su se vratili, recimo, Sandra Perković ili Marin Čilić, ili na svjetskoj razini Justin Gatlin.”