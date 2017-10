STRINIĆ ODIGRAO CIJELU UTAKMICU ZA SAMPDORIJU: Dobra je to vijest i za Zlatka Dalića

Ivan Strinić odigrao je cijelu utakmicu za Sampdoriju koja je na svom terenu svladala Atalantu sa 3-1, a naš je reprezentativac bio asistent kod drugog pogotka.

Dobra je to vijest i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića uoči doigravanja za mjesto na Svjetskom prvenstvu 2018., jer bi Strinić ponovno mogao konkurirati za poziciju na lijevom boku, gdje je hrvatska reprezentacija poprilično deficitarna.

Sampdoria je do četvrte pobjede u ovoj sezoni došla pogocima u drugom dijelu, nakon što je prvi završio vodstvom gostiju 1-0 zahvaljujući pogotku Cristantea (21). U 56. minuti izjednačio je Zapata, a samo tri minute poslije Strinić je odlično ušao iz drugog plana po lijevoj strani te ubacio za strijelca Caprarija koji je Sampdoriji donio vodstvo 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Linetty u 68. minuti.

Ivan Jurić došao do prve ovosezonske pobjede

Ovu će nedjelju po dobrom pamtiti još jedan Ivan, bivši hrvatski reprezentativac Jurić koji je kao trener Genoe došao do prve ovosezonske pobjede i to na gostovanju kod Cagliarija. Genoa je nakon prvog dijela vodila 2-0 pogocima Galabinova (8) i Taarabta (35). Pavoletti je smanjio u 48. minuti, a u 75. su gosti ponovno došli do dva pogotka prednosti zahvaljujući Rigoniju. Joao Pedro je u 78. minuti smanjio na 2-3 iz kaznenog udarca. Unatoč nastojanjima domaće momčadi da spasi barem bod, Genoa je do kraja dvoboja zadržala minimalnu prednost te je sa pet bodova iz osam utakmica privremeno izašla iz opasne zone. Petar Brlek je u sastavu Genoe ušao u 90. minuti kao taktička zamjena.

Uzbudljivo i u Crotoneu

Uzbudljivo je bilo u Crotoneu, gdje je domaća momčad do druge minute sudačke nadoknade imala tri boda u džepu, da bi se De Silvestri između trojice igrača Crotonea izborio za prostor i Torinu udarcem glavom nakon kornera donio bod. Rohden (25) i Martella (64) bili su strijelci za domaću momčad, a prvi od dva pogotka Torina postigao je Falque (54). Ante Budimir je ušao u sastav Crotonea u posljednjim trenucima utakmice.

Nedjeljni program bit će zaključen velikim milanskim derbijem na San Siru (20.45 sati), u kojem će Inter pobjedom pokušati zadržati priključak za vodećim Napolijem koji ima 24 boda, pet više od Intera, Juventusa i Lazija.

Italija – 8. kolo

Bologna – SPAL 2-1

(Poli 30, Salamon 49-ag / Antenucci 88)

Cagliari – Genoa 2-3

(Pavoletti 48, Joao Pedro 78-11m / Galabinov 8, Taarabt 35, Rigoni 75)

Crotone – Torino 2-2

(Rohden 25, Martella 64 / Falque 54, De Silvestri 90+2)

Sampdoria – Atalanta 3-1

(Zapata 56, Caprari 59, Linetty 68 / Cristante 21)

Sassuolo – Chievo 0-0

Fiorentina – Udinese 2-1

(Thereau 28, 57 / Samir 72)

Inter – Milan (20.45)