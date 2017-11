STRIJELAC FIOLIĆ OTKRIVA AMBICIOZAN PLAN: ‘Idemo pobijediti sve do kraja jeseni’

Dinamo je danas na Maksimiru sa 2-0 pobijedio Lokomotivu i tako povećao prednost ispred Osijeka.

DINAMO PO TKO ZNA KOJI PUT POBIJEDIO LOKOMOTIVU: Zaslužena pobjeda, ali jedna sudačka odluka mogla je sve promijeniti

Strijelac Fiolić nije krio sreću nakon gola:

“Sretni smo radi tri boda, to nas je jedino zanimalo u ovoj utakmici. Već smo zaboravili Lokomotivu, okrećemo se srugim dvobojima, ali i našem cilju, a to su sve pobjede do kraja jeseni”, rekao je Fiolić, a prenosi Goal.



“Kad god dobijem prigodu trudim se i dajem sve od sebe. Dugo sam vukao neugodnu ozljedu pete, pa mi ovaj gol puno znači. Svi znaju kako dajem svoj maksimum u svakom trenutku, tako će biti dok god budem igrao za Dinamo.”

‘Pokazali smo da smo glavni’

Oduševljen je bio i strijelac drugog gola Jan Lecjaks, kojem je to bio prvijenac u dresu Dinama:

“Plan je bio pokazati protivniku da je ovo naš stadion, da smo mi ovdje glavni i to smo svojom igrom pokazali. Prvijenac? Oduševljen sam i važan je to pogodak za mene”, rekao je.

‘Eh, da sam zabio…’

Mathias Chago imao je veliku priliku dovesti rezultat u egal:

“Znali smo da će Dinamo biti opasan, znali da su kvalitetna momčad. Šteta, ja sam u prvom poluvremenu promašio veliku prigodu, tko zna možda bi se u slučaju mog pogotka utakmica okrenula u drugom smjeru. Ali, to je nogomet, bila je ovo zaslužena pobjeda Dinama.”