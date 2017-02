STRAVIČNA OZLJEDA SIGALIJA: Klupski liječnik otkrio šokantne vijesti za Dinamo! ‘Nije dobro, nisam optimist’

Nogometaš Dinama Leonardo Sigali više neće igrati ove sezone.

Argentinac je u subotu teško ozlijedio koljeno pet minuta prije kraja utakmice protiv Slaven Belupa na Maksimiru (1-0). Krivo je doskočio u borbi za loptu s Melnjakom i odmah se vidjelo da nije dobro.

Sigali je travnjak napustio s rukama na licu. Vidjela se njegova agonija, odmah je bilo jasno da ga boli, da je ozljeda ozbiljna.





‘Mogao bi biti i do šest mjeseci izvan terena, a sigurno do kraja sezone’

“Jako ga boli pa nisam mogao odmah utvrditi o čemu je riječ. Sutra ćemo sve znati, ali – iskreno – nisam optimist. Ako je ono što mislim, a to je ozljeda križnih ligamenata, mogao bi biti i do šest mjeseci izvan terena, a sigurno do kraja sezone”, rekao je liječnik Dinama Božidar Šebečić za 24 sata.

Trener modrih Ivajlo Petev tako se našao u problemima odmah an početku nastavka sezone. Bugarski strateg imat će pune ruke posla sa sastavljanjem obrambene linije tek po završetku prijelaznog roka.

Tek što se vratio Marko Lešković, ostao je bez važnog člana prve jedanaestorice. Od ranije je izvan pogona Filip Benković, a na raspolaganju je, od stopera, još samo mladi Dino Perić. Nakon susreta, Petev je izrazio zadovoljstvo pobjedom na press konferenciji, a okupljene novinare zanimalo je stanje sa Sigalijem.

Više ćemo znati sutra nakon magnetske rezonance

“Stradalo je koljeno, više ćemo znati sutra nakon magnetske rezonance. Ali, ne izgleda dobro…”, objasnio je Petev čije riječi prenosi službena internetska stranica Dinama.

“Zadovoljan sam pobjedom, zadovoljan sam i zalaganjem igrača jer su ispunili što sam od njih očekivao. Doduše, nisam zadovoljan što smo promašili mnogo prilika i što smo vjerojatno izgubili Sigalija”, rekao Petev.

Novinari su ustvrdili kako je na pripremama igra modrih bila puno brža, dok je protiv Slaven Belupa to izgledalo sporije. No, trener se nije složio s tom tvrdnjom te je izjavio:

“Bilo je ipak dobrih pokazatelja i dobrih prilika. U nastavku smo na 15 minuta izgubili sredinu terena, te to u budućnosti moramo ispraviti. Ipak, jako su bitna ova tri boda”.

Postoji mogućnost da Soudani konkurira za Vinkovce

Za kraj, trener Petev osvrnuo se na povratak Sammira i pitanje o spremnosti Soudanija.

“Postoji mogućnost da Soudani konkurira za Vinkovce, jučer je odradio dva treninga, do kraja idućeg tjedna ćemo odlučiti. Što se Sammira tiče, ne smatram da je njegovo uvođenje bilo rizično. S nama je već 26 dana, računao sam da je spreman na 20-30 minuta”.