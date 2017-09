ŠTO TO MUČI CVITANOVIĆA? Trener Dinama priznao da ga nešto posebno brine uoči okršaja protiv stare mušterije

Nogometaši Dinama ulaze kao veliki favoriti u okršaj devetog kola hrvatskog prvenstva protiv zaprešićkog Intera, svoje stare mušterije.

Nitko više i ne pamti kad je Inter zadnji put pobijedio Dinamo koji u subotnji okršaj (19 sati) ulazi s pet prvenstvenih pobjeda u nizu i s četiri boda prednosti pred drugoplasiranom Rijekom. Trener Modrih Mario Cvitanović je ipak priznao da ga nešto brine uoči zaprešićke utakmice.

‘Moramo se prilagoditi’

“Da, malo me brine stanje terena, s obzirom na vremenske prilike zadnjih par dana. Pada dosta kiše, i kod nas je isto teže raditi i teži je protok lopte. Ne može se brzo igrati, ali nadam se da će teren biti dobar. U svakom slučaju, uvjeti će biti isti za obje momčadi. Mi težimo pas igri, naravno da je to hendikep ako nećemo moći odrađivati sve kako želimo. Trebamo se prilagoditi uvjetima kakvi će biti i ići po pobjedu”, istaknuo je Cvitanović.



“Kao i svaku utakmicu, idemo na pobjedu i sada protiv Intera, bez obzira na njihov položaj na ljestvici i to kako igraju u zadnje vrijeme. Respektiramo ih kao i sve druge ekipe. Dat ćemo sve od sebe da i taj susret završimo kao pobjednici. To nam je cilj i radimo na tome da upišemo novu pobjedu. Stanje u momčadi je OK. Imali smo manjih problema s nekim virozama koje su počele harati po gradu. Na svu sreću nismo imali previše problema, ali malo te to ipak unazadi. Stanje s ozljedama je u redu. Svi su dobro osim Matela koji ima problema s koljenom i Ćorića koji je još u procesu rehabilitacije. Svi drugi konkuriraju za ovaj susret”, dodao je trener zagrebačkog sastava.