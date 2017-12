[VIDEO] ŠTO JE ŽDRIJEB DOSAD DONOSIO HRVATSKOJ? Latinoamerikanci su nam ‘crne mačke’, redovito nas uništavaju

Ime hrvatske nogometne reprezentacije danas će se po peti put u povijesti naći u jednom od bubnjeva koji će odrediti kako će izgledati skupine na najelitnijem svjetskom natjecanju. Ždrijeb Svjetskog prvenstva u Rusiji održat će se u Moskvi s početkom u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Hrvatska je šest puta sudjelovala u kvalifikacijama za svjetska prvenstva kao samostalna država i čak pet puta bila uspješna. O kako impresivnom dosegu se radi, najbolje će dočarati podatak da samo pet reprezentacija u povijesti ima bolji postotak plasmana na svjetska prvenstva od Hrvatske! Vatreni nisu sudjelovali samo na Mundijalu u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, a sve ostale kvalifikacijske cikluse za svjetske smotre naša je reprezentacija okončala s uspjehom.

Samo jednom protiv Europljana

Danas će tako hrvatski navijači peti put sa strepnjom i nadom pratiti što će Vatrenima donijeti kuglice koje će u Kremlju izvlačiti brojne umirovljene nogometne zvijezde. A kako je bilo dosad, što je ždrijeb u ranijim prilikama donosio Hrvatskoj?

Prva zanimljivost koja upada u oči jest da je Hrvatska dosad u grupnoj fazi svjetskih prvenstvena igrala protiv samo jedne europske reprezentacije. Dogodilo se to na SP-u 2002. u Japanu i Južnoj Koreji kada su Jozićevi izabranici golovima Olića i Rapaića svladali Italiju. Unatoč toj velikoj pobjedi, Vatreni nisu uspjeli proći skupinu jer su u preostale dvije utakmice poraženi od Meksika (0-1) i Ekvadora (0-1).



Upravo nas ti porazi dovode do još jednog zanimljivog podatka. Hrvatskoj, naime, nimalo ne odgovoraju Latinoamerikanci, s njima imamo vrlo neugodna iskustva na svjetskim smotrama. Sve je počelo još one slavne 1998. godine porazom od Argentine (0-1) koji, doduše, nije bio ‘koban’ jer su Ćirine trupe ipak prošle u drugi krug i onda odjurile do nezaboravne bronce.

Uslijedila su spomenuta dva poraza na SP-u 2002. godine, a četiri godine kasnije našu je reprezentaciju u skupini srušio tada aktualni svjetski prvak Brazil (1-0).

Mundijal u Južnoafričkoj Republici 2020. Hrvatska je propustila, a na povratku na svjetsku scenu ponovno su joj snove ugasili Latinoamerikanci. Na prošlom SP-u u Brazilu najprije nas je pobijedio domaćin (3-1), a onda u odlučujućoj utakmici za prolaz i Meksiko (3-1).

Meksiko ovaj put izbjegavamo

Danas bi, dakle, bilo jako dobro izbjeći Latinoamerikance, a dobra je vijest pritom da ovaj put nikako ne možemo dobiti taj nesretni Meksiko koji nas stalno muči budući da smo s njim u istom jakosnom šeširu. Iz istog ćemo razloga u skupini sigurno izbjeći i Peru, Kolumbiju i Urugvaj. Iz prvog jakosnog bubnja nam prijeti stari poznanik Brazil i Messijeva Argentina, iz trećeg Kostarija, a iz četvrtog debitant Panama.

Hrvatska je dosad u skupinama svjetskih prvenstava ostvarila ukupno četiri pobjede, od kojih je najuvjerljivija bila ona protiv Kameruna (4-0) na prošlom SP-u kada su zabijali Olić, Perišić i dvaput Mandžukić. U debitantskoj je utakmici na svjetskim smotrama naša reprezentacija pobijedila Jamajku (3-1) pogocima Stanića, Prosinečkog i Šukera, na istom je SP-u 1998. pao i Japan (1-0, Šuker), a trijumf protiv Italije 2002. smo već spomenuli.

Jedina dva remija Vatreni su ostvarili pod vodstvom Zlatka Kranjčara na SP-u 2006. u Njemačkoj: protiv Japana je bilo 0-0, a nakon 2-2 protiv Australije (strijelci Srna i N. Kovač) naša je nacionalna momčad još jednom ostala bez plasmana u osminu finala.

Hrvatska u skupinama svjetskih prvenstava:

Francuska 1998.

Jamajka 3-1

Japan 1-0

Argentina 0-1

Japan i Južna Koreja 2002.

Meksiko 0-1

Italija 2-1

Ekvador 0-1

Njemačka 2006.

Brazil 0-1

Japan 0-0

Australija 2-2

Brazil 2014.

Brazil 1-3

Kamerun 4-0

Meksiko 1-3