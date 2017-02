ŠTO GLEDATI ZA VIKEND: Rijeka kreće u lov na povijesni naslov, Real i Barça nastavljaju utrku u Primeri

Sportski vikend koji je pred nama obilježit će povratak Hrvatske nogometne lige i odmah za početak veliki derbi u Osijeku. Englezi igraju FA kup, Barcelona će pokušati popraviti dojam poslije debakla u Parizu, a hrvatske klubove očekuju nastupi u rukometnoj i vaterpolskoj Ligi prvaka. Za svakog će se zasigurno pronaći ponešto, a mi vam donosimo pregled najzanimljivijih događaja.

SUBOTA

Rukomet, LP: Meškov Brest – PPD Zagreb (19.30)



Rukometaši PPD Zagreba pali su na posljednje mjestu skupine B lige prvaka. Još uvijek nisu izgubili sve šanse za plasman u drugi krug, ali više nemaju pravo na posrtaje. U preostalim kolima moraju dodati gas, a za početak već ove subote kada gostuju kod Meškova u Brestu. Bjeloruski je klub u listopadu slavio u Zagrebu s 27-22, ali otada je PPD ipak podigao razinu igre tako da nije bez šanse u 11. kolu.

Vaterpolo, LP: Waspo Hannover – Jug CO

Nisu baš osobito uvjerljivo krenuli vaterpolisti Juga, aktualni europski prvaci, u novu sezonu Lige prvaka. Iza sebe imaju poraz od Pro Recca, kao i neodlučene ishode protiv Barcelonete i Hannovera. Posebno čudi ovaj potonji remi ubilježen u prošlom kolu (15-15) na Gružu s obzirom da Hannover nije ni približno momčad Jugove kvalitete. Prilika za uzvrat je već ove subote i vjerujemo da će Dubrovčani ovaj put ući u dvoboj puno ozbiljnije te da neće dopustiti novo iznenađenje.

Nogomet: Dinamo – Slaven Belupo (17)

Proljetni dio sezone hrvatskog prvenstva nogometaši Dinama otvaraju protiv Slaven Belupa na svome Maksimiru. Modri u nastavak natjecanja ulaze sa šest bodova minusa u odnosu na vodeću Rijeku i jasno je da na proljeće neće imati pravo na puno kiksova ako žele dostići suparnika s Kvarnera. Slaven je u prvoj ovosezonskoj utakmici na Maksimiru došao do iznenađujućeg remija (1-1), a hoće li ovaj put Dinamo, pojačan povratnikom Sammirom, ispuniti ulogu favorita, saznat ćemo u subotu poslijepodne.

Nogomet: Real Madrid – Espanyol (16.15)

Nakon što su u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka pobijedili Napoli s 3-1 nogometaši Real Madrida se vraćaju domaćim obvezama. U 23. kolu španjolskog prvenstva suparnik im je Espanyol, momčad protiv koje imaju devet uzastopnih pobjeda, računajući sva natjecanja. Modrić, Kovačić i društvo su se poslije poraza od Seville prije mjesec dana vratili na pobjednički stazu, u Primeri imaju tri slavlja zaredom, a za očekivati je da će tako nastaviti i ovaj vikend.

NEDJELJA

Skijanje: Svjetsko prvenstvo, slalom (9.45)

Svjetsko skijaško prvenstvo u St. Moritzu bit će zatvoreno utrkom slaloma za muškarce. Naslov brani Jean-Baptiste Grange, ali Francuz je danas daleko od najboljih dana i nije previše izgledno da će se približiti postolju. Kao prvi favorit se nameće najbolji skijaš današnjice Marcel Hirscher, vodeći slalomaš svijeta u Svjetskom kupu, odmah do njega je sjajni Norvežanin Henrik Kristoffersen, pa pobjednik ovogodišnje Snježne kraljice Manfred Mölgg, Rus Aleksander Horošilov…

Nogomet: Osijek – Rijeka (15)

Vodeća momčad hrvatskog prvenstva Rijeka proljetni dio otvara teškim gostovanjem kod Osijeka. Riječani su jesenski dio lige okončali sa šest bodova prednosti pred Dinamom i bez ijednog poraza. Ostali su tijekom zime bez Mitrovića, ali su doveli Župarića i Kulušića te vratili slovenskog napadača Bezjaka, tako da bi spremni dočekuju nove izazove. Osijek je u prvom dijelu sezone ugodno iznenadio, završio je na visokom trećem mjestu, ispred Hajduka, a sada ćemo vidjeti je li u stanju nastaviti u istom ritmu.

Nogomet: Split – Hajduk (17)

Hajduk u drugi dio sezone ulazi okršajem protiv gradskog suparnika Splita. Dvoboj je to u kojem je poljudski klub izraziti favorit, s obzirom na to da je Split jesen okončao sa samo osam bodova iz 20 utakmica. No, ne treba ipak zaboraviti da je upravo Split senzacionalno izbacio hajdukovce u četvrtfinalu Hrvatskog kupa tako da će Carrillova momčad sigurno biti na oprezu. Split je svega nekoliko dana prije početka proljetnog dijela lige promijenio trenera, umjesto Vjekoslava Lokice je došao Bruno Akrapović, i tek treba vidjeti je li u kratkom roku uspio uigrati momčad prema svojim zamislima.

Nogomet: Barcelona – Leganes (20.45)

Pet dana nakon teškog i neočekivanog kraha protiv PSG-a (0-4) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka, nogometaše Barcelone očekuje dvoboj protiv Leganesa u 23. kolu španjolskog prvenstva. Iako su rane s Parka prinčeva još uvijek svježe, Katalonci su ipak daleko kvalitetniji od Leganesa i za očekivati je da će pronaći put do pobjede. Rakitić i društvo su u rujnu deklasirali istog suparnika s 5-1 i žele li zadržati korak s Realom, ne bi smjeli ni pomisliti na ništa drugo osim novog trijumfa.

Nogomet: Blackburn – Manchester United (17.15)

Premier liga je ovog vikenda u mirovanju jer su na rasporedu utakmice osmine finala FA kupa. U najzanimljivijem nedjeljnom ogledu Manchester United gostuje kod drugoligaša Blackburna koji je u dosadašnjem dijelu natjecanja izbacio QPR i Blackpool. Blackburn je trenutno na pretposljednjem mjestu u drugoj ligi i vjerojatno je više usredotočen na pokušaj izbjegavanja pada u treću ligu, nego na FA kup. S druge strane, Manchester United ima samo jedan poraz u posljednje 22 utakmice u svim natjecanjima i u ovaj okršaj ulazi kao veliki favorit za plasman u četvrtfinale.