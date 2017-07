ŠTO ĆE ZDRAVKO MAMIĆ REĆI NA OVO? Nekadašnji ‘spasitelj’ modrih uništio Dinamo: ‘Znam mnoge stvari između redaka…’

‘Dinamo je zapuštena momčad! To je najbolji izraz za današnji Dinamo’, izjavio je bivši trener modrih Krunoslav Jurčić u razgovoru za Sportske novosti.

Krunoslav Jurčić, spasitelj Dinama! Bar je tako spomenuti bivši nogometaš i hrvatski reprezentativac nekad figurirao u očima Zdravka Mamića koji mu je čak tri puta davao šansu u Dinamu i tri puta ga tjerao iz kluba, na iznenađenje čitave hrvatske nogometne javnosti koja se bila sprdala time. Neki će kazati tipični maksimirski apsurdi.

Prvi puta, Jurčić je došao kao trener u Maksimir 2009. – 2010., nakon toga 2011. godine, a onda još jednom u sezoni 2012./2013, nakon čega je dobio i svoj posljednji otkaz do sad u svom omiljenom klubu. Sjećate li se?



Povijesna blamaža modrih

Bilo je to nakon one povijesne blamaže modrih 7. prosinca 2011. godine, kad je Lyon u Maksimiru slavio sa 7-1 sa svih sedam pogodaka postignutih od 45. do 76. minute. UEFA je tada pokrenula istragu, sumnjalo se u namještanje utakmice. Ni dan danas u nogometnim krugovima, kad se govori o Jurčiću, ta tema nije zaboravljena.

Jurčić je trenutno bez trenerskog angažmana. Krajem 2016. godine, Jurčić je dobio otkaz nakon tri i pol mjeseca rada u turskom prvoligašu Adanasporu i to nakon 13 utakmica u kojima je bio ubilježio samo jednu pobjedu, tri remija i čak devet poraza te je tad Adanaspor bio zadnji sa svega šest bodova. No, radi se o čovjeku s kojim o nogometu možete razgovarati 0-24 jer doslovno živi nogomet.

‘Brak između Dinama i Peteva bio je nesretan’

Kao takav nogometni radoholičar, prati zbivanja u HNL-u i Dinamu. Jurčić je u razgovoru za SN izjavio “kako zna mnoge stvari između redaka”.

“Kako komentiram današnji Dinamo, smjenu Ivajla Peteva? Petev je bio pokojni već dugo, nakon one utakmice protiv Slavena Belupa. On je ostao trener samo zbog nekih formalnih razloga, možda zato što Dinamo u tom trenutku nije imao neko rješenje. Bio je to nesretan brak, znalo se da Dinamo ne želi njega, a i on je vjerojatno osjetio da više nije dobrodošao. Bilo je samo pitanje trenutka kada će sve eksplodirati”, izjavio je Jurčić i osvrnuo se na svog prijatelja Marija Cvitanovića koji je nedavno nasljedio na vrućoj klupi hrvatskog doprvaka Ivajla Peteva koji je dobio otkaz nakon “samo” osam mjeseci (ne)rada u klubu, odnosno nakon loše proljetne polusezone u kojoj nisu dinamovci uspjeli osvojiti niti jedan trofej. Tako je Dinamo nakon 11 godina vladavine u hrvatskom nogometu, izgubio primat najbolje momčadi. Rijeka je sad najbolja.

‘Dinamo ima motorički jako ograničenu momčad’

“Nakon dugog niza godina tako se poklopilo, vjerojatno zbog takve selekcije, nije se pazilo, pa Dinamo ima motorički jako ograničenu momčad. Rijeka je tu jača jer se stabilizirala. Cvitanović, moj veliki prijatelj, dobio je zapuštenu momčad. Da, Dinamo je zapuštena momčad! To je najbolji izraz za današnji Dinamo. Objasnio sam mu da je Dinamo ili bilo koji drugi klub jako teško dobiti u najboljem izdanju jer se trenerom neke momčadi obično postaje kad je nekakva kriza. Nadam se da će on uspjeti napraviti iskorak, ima sve kvalitete potrebne za to, iako, kad je riječ o Dinamu, često ne ovisi samo o treneru. U Dinamu nikad ne znaš kakva će biti sudbina kompletnog procesa”, objasnio je Jurčić.