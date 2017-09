ŠTO BI SE TEK DINAMU DOGODILO? BANKROT? Španjolski prvoligaš u velikim problemima, a krivac je publika

Vodstvo La Lige kaznilo je španjolskog prvoligaša Celtu iz Viga nakon što je taj klub u prve dvije utakmice sezone propustio na tribine svog stadiona Balaidos privući brojku ljudi koja bi popunila 70 posto kapaciteta, što je minimum nametnut od vodstva lige.

Celta je u prve dvije domaće utakmice ugostila Real Sociedad i Alaves ostvarivši pritom posjećenost koja je, navodi Daily Mail, iznosila 16,961 odnosno 17,384 gledatelja. Budući da stadion prima 29,000 navijača a spomenute brojke manje su od zadanog minimuma lige, vodstvo je odlučilo reagirati.

U akciju se Celta vraća u četvrtak kada će ponovno biti domaćin, ovaj put Getafeu. Jasno je da je klub u problemima i to iz dva razloga – utakmica se igra sredinom tjedna i suparnik svakako ne spada među atraktivnije u španjolskom prvenstvu – pa su iz kluba brzo reagirali smanjenjem cijena ulaznica. Bit će one u rasponu od 15 do 45 eura.