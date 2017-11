PLETIKOSA U RAZGOVORU ZA NET.HR RASTURIO MAMIĆA I ŠUKERA: ‘Vladajuća kasta nas ne zanima. Brine nas isključivo hrvatski nogomet’

Legendarni bivši vratar i kapetan Vatrenih, čovjek koji je stajao na golu Hrvatske, Hajduka, Šahtara iz Donjecka, Spartaka iz Moskve, Tottenhama, Rostova i Deportiva La Coruñije Stipe Pletikosa, dio je jakog tima kandidata za mjesto predsjednika HNS-a u obliku Darija Šimića koji žele promjene u hrvatskom nogometu. Tim povodom Net. hr porazgovarao je s njim.

Stipe Pletikosa jedan je od onih koji više nisu mogli, kako je to sam kazao, biti po strani, okretati glavu i skrštenih ruku gledati kako hrvatski nogomet “tone”, kako neke stvari “ne funkcioniraju kako trebaju”.

Uvidjevši iskrenost ovog projekta, vođen i moralnom odgovornošću, bivši vratar odlučio je s Darijom Šimićem na čelu i s jakim timom u kojem su još Mario Stanić te Goran Vlaović, “krenuti mijenjati hrvatski nogomet na bolje”.

Poruka je jasna: Zajedništvo svih aktera u HR nogometu

Zajedništvo svih aktera u hrvatskom nogometu, iz svih dijelova Hrvatske, to je poruka s kojom Šimić kreće u kampanju za predsjednika HNS-a, a slijede ga i podupiru ova trojica velikana hrvatskog nogometa. Dobar dio javnosti smatra kako je došlo vrijeme za promjene, kako su rezultati reprezentacije u dosadašnjem mandatu Davora Šukera i društva, koji su pak proizvod Zdravka Mamića, čovjeka koji je opterećen USKOK-ovim optužnicama za kriminal u nogometu, – loši!

“Nas četvero smo tim, ali imamo neke svoje stavove. Zato smo se i okupili. Jer smo nekako i najbliži razmišljanju. Stavovima… Kad smo osjetili moralnu odgovornost, uvidjeli kako stvari u hrvatskom nogometu ne funkcioniraju onako kao što bi trebalo, na neki normalni, zdravi način, bacili smo se u priču”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Stipe Pletikosa i objasnio kako on to vidi…

Nepovjerenje javnosti prema Savezu – najkritičnija točka

“Vrijeme je da počnemo govoriti o planovima hrvatskog nogometa kojeg imamo. Imamo ideju, viziju kako bi to trebalo izgledati i to će biti i prezentirano svim nogometnim Savezima. Svi klubovima pod ingurencijom HNS-a i HNL-a. Po meni najkritičnija točka do koje se došlo je nepovjerenje javnosti prema Savezu, odnosno u rad Saveza. Što se najbolje može vidjeti po učestalim kaznama, igranjem pred praznim tribinama, što zbog kazni, što zbog bojkota dijela navijača reprezentacije, te se isto tako može vidjeti i po smjenama izbornika koji se često mijenjaju. To nije put. Imamo momčad koja zaslužuje biti neopterećena svim tim događanjima. Znači, nenogometnim stvarima koje ih okružuju. I zato se javljaju takve oscilacije u njihovim igrama, što se i samo moglo vidjeti u ova zadnja dva mjeseca. Od susreta s Finskom do utakmice s Grčkom. A imamo jako veliku kvalitetu. E vidite, to se ne smije događati. Apsolutno treba posložiti jedan sustav koji će odgovarati i treba ulagati u našu ligu. Daj Bože da bude što više kandidata koji će nuditi plan i program i da razgovaramo argumentima. A ne da se stalno pozivamo na neke osobne sitne interese i očuvanje nekih osobnih statusa. Nadam se kako će ljudi u nama prepoznati iskrenost. Zato se ja ne bojim kakav god rezultat bio”, izjavio je Stipe Pletikosa i dodaje kako nikakvog poraza u ovoj borbi za HNS za njih ne može biti…

‘Osjetili smo da dosadašnje strukture u Savezu nemaju podršku’

“Niti pobjede, naravno… Imamo viziju. Osjetili smo kod navijača i medija da dosadašnje strukture u Savezu nemaju podršku. Navijači kad uzmu stvari u svoje ruke i kad se događaju onakve stvari kakve su se događale u Francuskoj i ovdje kod nas, jasno da to nije pravi način borbe, ali itekako je jasni pokazatelj da nešto ne valja. Treba gledati uzrok tog navijačkog nezadovoljstva, ponašanja… Na temelju tog nezadovoljstva, mi smo odlučili djelovati. Nas ne zanima osobno Zdravko Mamić. Ako bi pobijedili na izborima, prema svima bi se ponašali jednako. I drugačije ne može biti. Bez obzira što sam ja hajdukovac, a Darijo dinamovac. Vlaović je, primjerice, igrao za Osijek. Ma to nema veze. Sustav za svakog mora biti isti, posebno u mlađim kategorijama. Tako je vani, a uvijek trebaš gledati i stremiti ka boljem. Uspoređuješ se s Njemačkom, Španjolskom, pa kad vidiš da taj Joachim Löw dođe na Kup konfederacija s 13, 14 novih, mladih igrača u reprezentaciji. I onda on s njima osvoji turnir. I to bez problema. E vidite, za to je zaslužan sustav. Oni su došli iz dobrog sustava i to se vidi na terenu. To stvara razliku”.

Zdravi sustav rada jako je bitan

Pletikosa ističe kako kvalitetnog sustava rada u nogometu mora biti. Bez njega nema napretka. Sve ima glavu i rep. Primjerice, kako nam je to Plete laićki objasnio, prvo si trener mlađih kategorija, u njima skupljaš iskustvo, a tek onda treniraš starije selekcije i A selekciju. Bez obzira radilo se o klubu ili o reprezentaciji…

“Mi u pet godina promijenimo četiri izbornika. Igrači su zbunjeni. Da ne govorim o U-21 reprezentaciji koje također dugi niz. Treba se to promijeniti. I mi smo tu da u tom segmentu dijelujemo. Samo i isključivo u interesu hrvatskog nogometa. Ne zanimaju nas Šukeri, Mamići, nikakve vladajuće kaste… Nas zanima samo i isključivo napredak hrvatskog nogometa. Mi u ovu priču ne ulazimo kako bi preuzeli vlast u hrvatskom nogometu, nego kako bi promijenili stvari na bolje, kako bi vratili povjerenje navijača u rad Saveza, kako bi vratili navijače i ponovno ih približili reprezentaciji koja je svetinja”, zaključio je Stipe Pletikosa.