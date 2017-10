ŠTIMAC OPRAO VODSTVO ‘NAKARADNOG’ HNS-A I HAJDUK: ‘Djecu obučavaju neki novi ljudi koji ne znaju tri na nogu’

Prije dva tjedna Igor Štimac javno je kritizirao vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza i tom prilikom vrh krovne kuće hrvatskog nogometa nazvao ‘cirkusantima na čelu s Davorom Šukerom’ optuživši ih za ‘sprdanje s Hrvatskom’. Oglasio se bivši izbornik Vatrenih i član slavne brončane generacije iz 1998. ponovno, a retorika mu je i sada bila ista.

Dug i zapažen igrački staž imao je Štimac u dresu izabrane vrste, kasnije je postao i njen izbornik, a i kandidat za poziciju na kojoj je Šuker danas. U ovom trenutku iz sjene gleda što se zbiva i nikako nije zadovoljan aktualnom situacijom u domaćem nogometu, a i dalje ga peče, čini se tako prema izjavama koje je dao Večernjem listu, izgubljena kandidatura za mjesto predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

Vatreni se moraju uključiti

“Meni je oteta legitimna pobjeda, upravo uz pomoć politike, tadašnje premijerke Kosor i onog ‘poštenjaka’ koji je tada bio ministar uprave. Politika je dužna pomoći nogometu inzistiranjem na poštivanju zakona i institucionalnim sredstvima za eliminaciju svih kojima u nogometu nije mjesto”, kaže i potvrđuje da i danas, referirajući se na izborničku poziciju koju je obnašao, žali što je pristao biti dio ekipe protiv koje sad diže glas.

“Bio sam svjestan u što i s kim se upuštam, ali imao sam nekoliko motiva koji su prevagnuli. Prije svega želio sam nakon svih nemilih događaja od one brutalne krađe na izbornoj skupštini otopliti atmosferu i dovesti do mirenja svih aktera, ukidanja suspenzija ljudima koji su me podržali i stvaranja nužne pozitivne atmosfere kako bismo lakše dočekali i premostili jake protivnike.”



Smatra Štimac da se bivša, ona slavna, garnitura Vatrenih mora jače uključiti u red HNS-a o kojem nema lijepe riječi.

“Svakako moraju biti involvirani mnogo više, pogotovo oni iz moje generacije Vatrenih. Svi oni bježe od ovakvog nakaradnog HNS-a u kojem je struka najmanje bitna, ali i griješe kad misle da će ‘izvana’ pridonijeti promjenama”, uvjeren je, baš kao i u to da reprezentacija neće uskoro ponovno igrati u Splitu.

‘Situacija je degutantna’

“Dok je ova garnitura ljudi na čelu HNS-a, ne vidim šansu za takvo što”, bio je jasan Štimac koji ne bira riječi niti kada govori o ‘svom’ Hajduku i onome što se u i oko njega događa.

“Kritike su opravdane. Veterani su poniženi, radi nekolicine ‘loših’ degradirani su svi, potpuno izopćeni. To što ekipa iz ‘njihova Hajduka’ radi nema više nikakvog smisla. Projekt ‘naša dica’ sveo se na to da imamo 1-2 igrača iz Dalmacije, 14 stranaca, a u svlačionici se govori deset jezika. Iz omladinske škole bježe svi najtalentiraniji, a djecu obučavaju neki novi ljudi koji ne znaju tri na nogu. Ukinuli su DPH, klub se u potpunosti zatvorio. Plasiranje laži i veličanje aktualnog stanja uz pomoć svojih piskarala s nekih portala i jednih novina postalo je degutantno.”