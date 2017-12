ŠTIMAC I PLETIKOSA IMAJU DRUGAČIJI POGLED: ‘Argentina nije najteža utakmica u skupini, a ovo ne treba zanemariti…’

Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u kojoj je proveo i niz godina kao igrač i bio član one postave koja se 1998. godine u Francuskoj okitila broncom, analizirao je skupinu D Svjetskog prvenstva u kojoj su Vatreni smješteni sa reprezentacijama Argentine, Islanda i Nigerije.

“Kada sam vidio ždrijeb, odmah sam rekao ‘nakon 20 godina’. Na obljetnicu prolazimo dalje. Island je suparnik koji je naš najveći rival za prolaz, ali to što su nas dobili u kvalifikacijama, to je prošlost. Reprezentacija danas živi u drukčijoj atmosferi i vjerujem da će pokazati koliko su snažni i koliko su velike mogućnosti ove generacije. Argentina? To nam je najlakša utakmica, s najmanje imperativa. Bitno je proći skupinu, a dalje ne bih kombinirao. Pustimo kalkulacije, idemo proći u drugi krug”, kazao je Štimac na tragu čijih misli je i bivši vratar Hrvatske Stipe Pletikosa.



Proslavljeni golman također je u komentaru za Sportske novosti istaknuo atmosferu kao forte Vatrenih i Argentinu opisao kao momčad prepuna individualne kvalitete, ali i upitne momčadske snage.

“Skupina je prolazna, posebno s aspekta atmosfere u kojoj se trenutno nalazi reprezentacija. Argentina je skup sjajnih individualaca, ali nisu momčad. Imaju veliki problem s neigranjem Higuaina, imaju inače puno problema u igri. Island dobro znamo i kvalitetniji smo, tu nema spora. S Nigerijom otvaramo prvenstvo, a Nigerija nije reprezentacija koja bi, makar po imenima, bila nepremostiva prepreka. U cijeloj kvalifikacijskoj priči ne treba zanemariti udaljenosti u Rusiji, jer razapeti smo preko cijele države. Zato će jednako važno biti izabrati dobar kamp koliko i taktički pripremiti reprezentaciju.”