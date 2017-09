ŠTIMAC ČUVA LEĐA ČAČIĆU: ‘Recite mi jedan razlog za njegovu smjenu. Nije on pravi krivac, već…’

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Igor Štimac stao je u čvrstu obranu aktualnog šefa struke Vatrenih odbacivši ideju o njegovoj smjeni, istovremeno prstom pokazujući u smjeru pravih krivaca.

“Recite mi jedan razlog zbog kojeg bismo pričali o smjeni Ante Čačića? Jesmo li prvi na tablici? Jesmo li u dobroj poziciji da izravno odemo u Rusiju? Pa što hoćemo povrh toga? Da nam je netko prije početka kvalifikacija ponudio takav poredak u skupini, volio bih vidjeti tko ga to ne bi želio potpisati”, kazao je Štimac za Sportske novosti u analizi kvalifikacijske skupine za Svjetsko prvenstvo.

Razgovor je vođen nakon poraza u Turskoj, a na tu temu Štimac je kazao sljedeće:



“Znate li tko je daleko najveći krivac za poraz u Turskoj? Sudac Kassai! Da je dosudio jedanaesterac i domaćem igraču dao crveni karton zbog namjernog igranja rukom, mi odmah zatvaramo utakmicu i slavimo pobjedu koja nam praktički otvara vrata Svjetskog prvenstva. Idemo dalje, da je svirao prekršaj na Mandžukiću koji je cijeli stadion vidio kao na dlanu, ništa od turske kontre iz koje nam zabijaju gol za pobjedu. To su dva golema previda koja su nas stajala poraza, ništa drugo. Je li Čačić kriv što Kovačić nije dodao Kaliniću u izglednoj poziciji ili što je Perišić zapucao zicer?”

“Već godinama izbornike pribijamo na križ kao jedine krivce za probleme koji se između ostalog manifestiraju u igrama reprezentacije”, ponudio je Štimac i ovo prije no što je poentirao:

“Želim reći da bi trebalo promijeniti mnoge koji su u Savezu već godinama, koji svojim radom nogometu nisu donijeli ništa dobrog, a koji se na koncu uvijek sakriju iza izbornika i lošijih rezultata. Do kada će se sve to tolerirati? Još od one skupštine u prosincu 2010. godine, na kojoj sam prijevarom bio poražen, toliko toga ide na štetu nogometa, ali jedini krivac uvijek ispada izbornik. Stanimo tome više na kraj!”