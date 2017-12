STANIĆ UDARIO PO ŠUKERU: ‘Lakše je postati predsjednik FIFA-e, nego HNS-a. Naš nogomet nije močvara, nego džungla’

Stanić ističe da je Šuker predsjednik na daljinski upravljač i da se utopio u sivilo HNS-a.

Proslavljeni hrvatski nogometni reprezentativac Mario Stanić poručio je u intervjuu za N1 kako se čim prije trebaju stvoriti uvjeti za demokratizaciju Hrvatskog nogometnog saveza (HNS). Ovog se petka održavaju izbori za predsjednika HNS-a, a jedini je kandidat aktualni šef Davor Šuker. Konkurent mu je trebao biti Dario Šimić, kojeg je podržavao i Stanić, ali on nije uspio skupiti podršku devet županijskih saveza koliko je bilo potrebno da bi postao službeni kandidat. U četvrtak se još jednom oglasio i premijer Andrej Plenković, poručivši kako je HNS začahuren i da ga treba prozračiti.

‘Političari peru ruke’

“Pozdravljamo odluku i izjavu premijera. Strašno je teško bilo što govoriti o kontekstu izbora. Ispada da je lakše postati predsjednik FIFA-e, nego se kandidirati za predsjednika HNS-a. To što je rekao premijer, stvari su koje su poznate u javnosti. Svi političari peru ruke, a znamo da proces politizacije u HNS-u traje dugi niz godina. Trebaju se stvoriti preduvjeti za demokratizaciju. Mi smo izašli sa stavom i upozoravali na sve nelogičnosti u hrvatskom nogometu. Žao mi je da ovoliki medijski prostor zauzima nogomet, on ne bi trebao biti to, on treba biti simbol zajedništva. Na terenu se vidi da nije močvara, nego džungla”, rekao je Stanić.



Bivši Vatreni smatra da bi Šimić i njegova ekipa imali veće šanse za kandidaturu da je bilo više vremena za prikupljanje podrške.

“O tome se radi. Nama je onemogućeno. Njihov operativac Vrbanović prije dva mjeseca je najavio da će izbori biti u travnju, očigledno su se požurili da nama suze prostor. Treba otvoriti i prozračiti sustav. Živimo u zemlji gdje je svašta moguće, pa je moguće da i Davor postane stari-novi predsjednik. Nadam se da će sve biti u skladu sa zakonom i da će institucije učiniti sve da se prozrači sustav.”

‘Šuker nije napravio ništa’

Otkrio je Stanić i što zamjera nekadašnjem reprezentativnom suigraču Šukeru.

“Davora iznimno cijenim kao igrača. Dugo smo skupa igrali i bilo je puno situacija u kojima nas je vadio iz teških momenata, ali razočaralo me da dugi niz godina nije napravio ništa po pitanju predsjedanja savezom. Imam dojam da je on tu neka vrsta predsjednika na daljinski upravljač, stvoreni su mehanizmi, modeli i on se utopio u to sivilo. Morao je puno više dati. Samu komunikacija i model treba promijeniti”, zaključio je Stanić.