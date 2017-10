SREĆA U RIJEČKOJ SVLAČIONICI: ‘Idemo se sada potući sa svima pa ćemo vidjeti hoće li nam to donijeti prolaz’

Zadovoljstvo je vladalo u svlačionici Rijeke nakon pobjede na gostovanju kod bečke Austrije. Slavili su hrvatski prvaci u 3. kolu Europske lige s 3-1 i vratili se u igru za plasman u drugi krug.

Riječani su poveli s 2-0 golovima Marija Gavranovića, a nadu Bečanima je u 90. minuti vratio Kevin Friesenbichler. Ipak, u trećoj minuti sudačke nadoknade Zoran Kvržić zaključio priču i potvrdio pobjedu Rijeke. Na ljestvici skupine D vodi Milan sa sedam bodova, AEK je drugi s pet bodova, Rijeka ima tri boda, a na začelju je Austrija s jednim bodom.

“Došli smo po bodove, znali smo da moramo pobijediti ako želimo dalje. Dobro smo reagirali u prvom poluvremenu, u drugom smo se povukli jer su oni krenuli na sve ili ništa. Pokazali smo da i ove sezone možemo igrati dobar nogomet, ovakva utakmica vraća nam samopoudzdanje, i dalje je sve otvoreno za prolaz”, istaknuo je Filip Bradarić za HRT.



“Nismo prerano zaključili utakmicu, ali povukli smo se i primili taj gol iz prekida. To nas ove sezone dosta muči, ali pobijedili smo i to je najbitnije. Moramo poraditi na nekim stvarima i zapeti jer vidimo da možemo i da imamo kvalitetu za igranje protiv europskih momčadi. Idemo se nadigravati i potući sa svima pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno za prolaz”, dodao je Bradarić.

Zadovoljan je bio i dvostruki strijelac Gavranović.

“Dobro smo ušli u utakmicu, igrali smo jako dobro u oba smjera. U drugom poluvremenu nismo dobro krenuli, pritisnuli su nas, na kraju smo se malo doveli u nezgodnu situaciju, ali sve u svemu, bilo je dobro. Jasno je da si pod pritiskom kad u prve dvije utakmice ne uzmeš nijedan bod, a bio si blizu, ali sve je završilo dobro”, poručio je švicarski reprezentativac.