SRČANI DOKAPETAN HRVATSKE JAVIO SE UOČI KLJUČNIH DVOBOJA I – BRILJIRAO: ‘Malo smo zakomplicirali priču, no nije nam prvi puta’

Vedran Ćorluka večeras neće biti u sastavu Hrvatske protiv Finske.

Dokapetan Vatrenih, popularni Čarli, još uvijek se oporavlja od ozlijede puknuća Ahilove tetive i neće moći pomoći svojim reprezentativnim suigračima u nastojanju, da u posljednje dvije utakmica za odlazak na SP u Rusiju 2018. protiv Finske i Ukrajine,, ulove posljednji vlak za Rusiju.

Završnica kvalifikacija u tijeku je. Hrvatska, ako misli kao vodeća momčad skupine I na Mudijal, mora uzeti najmanje 4 boda, a s dvije pobjede sigurno bi se plasirala na turnir onih najboljih reprezentacija svijeta.

Ulog je veliki, a Čarlija nema. Nema niti u situaciji u kojoj je Čačić itekako razbijao glavu zbog problema s ozljedama. Posebno u obrani nakon što je otpao kapetan Osijeka Borne Barišića zbog upale ovojnice tetive lista, kao i stabilni i u reprezentaciji pouzdani Dejan Lovren zbog problema s leđima.

Ćorluka se javio putem HNS-a njihovog službenog Twitter profila:

“Puno je lakše biti na terenz nego gledati utakmice na televiziji i znati da ne možeš pomoći suigračima. Malo smo zakomplicirali priču, no nije nam prvi puta. Dovoljno puta smo pokazali da smo najbolji kada je najteže, a siguran sam da imamo najbolju reprezentaciju u skupini i da ćemo to dokazati u ove dvije utakmice kada je to najvažnije. Sretno dečki, svim srcem sam uz nas”, stoji u poruci Ćorluke navijačima i suigračima uoči Finske.