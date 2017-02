SRAMOTNI POTEZ AJAXOVA IGRAČA: Pokazao da igrač leži na travnjaku, a onda neugodno iznenadio sve na stadionu

Nogometaš Ajaxa Joe Veltman proteklog je vikenda pokazao kako niti malo ne mari za fair play.

Nizozemski nogometaš napravio je, naime, sramotan potez na utakmici Eredivisie između njegova Ajaxa i Sparte Rotterdam, koju je Ajax dobio 2-0.

Bertrand Traoré ostao je ležati na travnjaku Amsterdam Arene u 52. minuti nakon čega je lopta došla do Veltmana koji je pokazao protivnicima kako mu suigrač leži na terenu. Nakon što je igrač Sparte Rotterdama pogledao prema igraču koji je ležao na travnjaku, Veltman je, umjesto da izbaci loptu iz igre, nastavio igrati.

Prošao je po desnoj strani igrališta, ubacio loptu u šesnaesterac, no očistila je to obrana Sparte. Njegov potez je sramotan i takvom ponašanju nema mjesta u nogometu. Ili barem ne bi trebalo biti. No bilo bi zanimljivo vidjeti što bi se dogodilo da je, kojim slučajem, pao pogodak iz takve akcije.

Nakon 22 kola nizozemske prve lige Feyenoord je vodeći s 57 bodova, pet više od Ajaxa i osam od trećeplasiranog PSV-a.