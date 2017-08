SPORNE IZJAVE O ZDRAVKU MAMIĆU! Dinamov Čeh sve demantira: ‘Ostao sam u šoku kad sam vidio naslove’

Nakon što su u hrvatskim medijima osvanule izjave koje je Dinamov lijevi bek Jan Lecjaks dao češkom iSportu, iz Maksimira su se potrudili ekspresno objaviti demanti.

Lecjaks je govorio i o Dinamovom savjetniku Zdravku Mamiću kojem se trenutno sudi za izvlačanje novca iz maksimirskog kluba uzimanjem provizije od transfera.

NOVA ZVIJEZDA DINAMA POJASNILA ČESIMA: ‘Normalno je da Mamić uzima novac od transfera, on je ok tip’

‘Pogrešno je prenio razgovor’

“Na dva načina se može gledati na to. Jedan je da sve radi da pomogne klubu, a drugi je da je da uzima proviziju od transfera. No, kada vidite koliko investira i koliko prodaje to je normalno, tako je svugdje. Samo što je ovo Balkan pa ljudi sve doživljavaju puno dublje”, prenio je češki portal Lecjaksove riječi.



No, Dinamo i Lecjaks sada tvrde da 26-godišnji nogometaš to nije rekao.

“Ostao sam šokiran kada sam vidio naslove u hrvatskim medijima i sadržaj iz kojeg su citirani. Čisto sumnjam da me novinar krivo shvatio, ali je u svakom slučaju pogrešno prenio naš razgovor. Za gospodina Mamića rekao sam samo da sam ga sreo nekoliko puta i da je bio izuzetno srdačan, što su mi ranije rekli i moji suigrači. Ne znam iz kojeg razloga je dio razgovora sasvim pogrešno prenesen. Svjestan sam da svi jure za senzacijama, ali ovo nije bilo u redu”, poručio je Lecjaks putem Dinamove stranice.