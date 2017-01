SPLITSKI URAGAN U PRVOM POLUVREMENU: Nova pobjeda Hajduka, ali i ozljeda jednog od najjačih aduta

Nogometaši Hajduka ostvarili su i drugu pobjedu na pripremama u Turskoj. U prijateljskoj su utakmici svladali slovački Trenčin s 4-2.

Protiv aktualnog slovačkog prvaka, ali i trenutno tek sedmoplasiranog sastava nacionalnog prvenstva, dvostruki je strijelac bio Said, a po jednom su mrežu suparnika tresli Juranović i Futacs. Pobjeda Hajduka mogla je biti i uvjerljivija, ali su Splićani popustili u završnici, pa su primili golove u 80. i 82. minuti, a još su u samoj završnici Slovaci promašili i jedanaesterac.

Ozlijedio se i Memolla

Splićani su ć u drugoj minuti stigli do prednosti nakon što je Said s desne strane proigrao Juranovića, a ovaj iz blizine pospremio loptu u gol. U 27. minuti Tudor je ubacio s lijeve strane, a Said zabio glavom za povećanje vodstva, a samo devet minuta kasnije nova je lopta završila u golu Trenčina. Opet je Tudor bio asistent za Saida koji je ovaj put pogodio prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 39. minuti je Hajduk odigrao kontru u čijoj je završnici pogodio Futacs.



Mađarski se napadač, međutim u tom trenutku i ozlijedio pa je zbog problema s koljenom odmah bio prisiljen napustiti igru. Nije to bila jedini problem koja je zabrinuo trenera Joana Carilla: u 60. minuti je u igru ušao Memolla, ali samo 17 minuta kasnije je morao napustiti teren zbog ozljede.

Letica obranio jedanaesterac

Hajdukova je obrana u posljednijih deset minuta bila očajna pa je 19-godišnji Erik Prekop dvama pogocima ublažio poraz Trenčina. U 87. minuti je udarac s bijele točke izveo Lawrence, ali je njegov pokušaj obranio Letica.

Hajduk je igrao u sljedećem sastavu: Grbić (od 60. Letica) – Juranović, Ćosić (od 60. Bosančić), Nižić (od 46. Ismajli), Kvesić (od 60. Memolla; od 77. Pasariček) – Savvas (od 60. Jefferson; od 87. Kalik) – Vojković (od 60. Vlašić), Said (od 60. T. Bašić), Tudor (od 60. Erceg), Hamza (od 60. Prtajin; od 82. Teklić) – Futacs (od 45. Ohandza; od 77. Jurić).