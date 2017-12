SPLITSKI GRADONAČELNIK OPRAO ŠUKERA: ‘Poljud mu nije dobar za hrvatsku reprezentaciju, a za europski Superkup jest?!’

Krstulović Opara poručio je da se Šuker ruga sa Splitom te da se nema namjere sastajati s njim.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara odbio je poziv predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davora Šukera da dođe na sastanak u Zagreb na kojem bi se razgovaralo o kandidaturi Splita za domaćinstvo europskog Superkupa 2020. godine. Šuker je pozvao je predstavnike Hajduka i grada Splita na sastanak u ponedjeljak 18. prosinca, četiri dana prije izborne skupštine HNS-a na kojoj je jedini kandidat za predsjednika.

I dok su iz Hajduka poručili kako im je cilj konkurirati za kandidaturu domaćinstva UEFA-ina Superkupa, ali i da ne žele sastanak sa Šukerom prije izborne skupštine, Krstulović Opara je bio puno oštriju u svom odgovoru. Jasno je poručio šefu HNS-a da se nema namjere sastajati s njim.

‘Neka dođe u Split pregovarati’

“Što nije proglasio Poljud nacionalnim stadionom kada mu je to nuđeno, onda ne bi trebao ići na ovakve sastanke? Pismo koje je poslao i odmah ga stavio na stranice Saveza dokaz je da mu nije stalo do sastanka, nego ruganja sa Splitom. Da mu je stalo do sastanka s predsjednikom Hajduka i gradonačelnikom drugoga grada, onda bi ga sazvao na vrijeme. Tim više što je UEFA poslala poziv nacionalnim savezima još u ponedjeljak, a on je čekao petak”, rekao je splitski gradonačelnik za Dalmatinski portal.

“Moguća utakmica bi se sad igrala na stadionu za koji je Šuker rekao da nije dobar za hrvatsku reprezentaciju. Što se to promijenilo? Uostalom, neka dođe u Split pregovarati, dugo ga nije bilo”, zaključio je Krstulović Opara.