SPLITSKI GRADONAČELNIK O KRIZI HAJDUKA: ‘Politika se neće miješati u vođenje kluba, nema uspješnijeg modela od ovog’

O krizi u Hajduku koji je u ponedjeljak smijenio trenera Joana Carrilla oglasio se i aplitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Bivši gradonačelnik Željko Kerum je u ime svoje Hrvatske građanske stranke iznio prijedlog da se raspusti Nadzorni odbor Hajduka te da se uruči otkaz predsjedniku Ivanu Kosu. Osim toga, zatražio je i da u budućem odabiru Nadzornog odbora i Uprave bude uvjet u natječaju da izabrani kandidat mora biti stanovnik Splita s trajnim prebivalištem.

‘Rezultati moraju biti bolji’

Aktualni gradonačelnik Andro Krstulović Opara odgovorio mu je nekoliko sati kasnije, a njegovo mišljenje prenosi Slobodna Dalmacija.

“Grad se vrlo jasno odredio spram Hajduka koji je stabilan financijski i to je ono što je naša prvenstvena briga. Po pitanju transparentnosti i poslovanja kluba, jasno je da je stanje puno bolje nego u nekim ranijim razdobljima. Jasno je i da uspješnijeg modela upravljanja do sada nismo vidjeli. Odavno sam prisnažio da se politika nema što miješati u vođenje kluba, a neće ni dalje. Dodajem da uprava po pitanju sportskih rezultata i struke mora publici dati puno više nego do sada, a to je koliko vidim jasno i predsjedniku Kosu i članovima Nadzornog odbora”, poručio je Opara.