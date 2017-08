SPLIĆANI MOGU ODAHNUTI: Hajduk vjerojatno izbjegao najgori scenarij, ali kazna će ipak biti opaka

Čini se da će nogometaši Hajduka uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv Evertona ipak igrati pred punim Poljudom.

Europska nogometna federacija (UEFA) otvorila je disciplinski postupak protiv Hajduka zbog divljanja njegovih navijača na Goodison Parku u ovotjednoj prvoj utakmici protiv Evertona (pobjeda Engleza 2-0). UEFA je ove sezone već kaznila Hajduk igranjem jedne utakmice pred praznim stadionom, ali je nakon žalbe Splićana tu kaznu ublažila pa su navijači ipak mogli pomoći Bijelima u uzvratu 3. pretkola protiv danskog Bröndbyja.

Dodatno očitovanje

Postojala je opasnost da bi UEFA, bude li se strogo držala pravilnika i tretirala Splićane kao recidiviste, mogla kazniti Hajduk odigravanjem uzvratnog dvoboja protiv Evertona na praznom Poljudu. No, kako navode 24 sata, UEFA je od Splićana zatražila dodatno očitovanje za navijačke nerede u Liverpoolu, a rok do kojeg Hajduk mora poslati očitovanje je srijeda. S obzirom da je uzvrat protiv Evertona samo dan kasnije, to bi trebalo značiti da je Hajduk ipak izbjegao najgori scenarij i da će imati podršku navijača.

No, kaznu će splitski klub teško izbjeći pa je realno za očekivati da će sljedeću domaću europsku utakmicu igrati bez prisutnosti gledatelja. To bi ujedno mogla biti i posljednja opomena za Hajduk pred izgon iz Europe.