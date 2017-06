NET.HR NA SPEKTAKLU U CARDIFFU: Legenda Real Madrida potpaljuje vatru uoči finala Lige prvaka! ‘Juve je gubitnička momčad’

Nogometni velikani Real Madrid i Juventus u subotu će u Cardiffu na stadionu Millennium razriješiti i posljednju nepoznanicu ove nogometne sezone – hoće li ‘Kraljevski klub’ postati prvi klub koji je u Ligi prvaka obranio naslov ili će se Juventus po treći put uspeti na krov Europe. U Cardiffu je i reporter Net.hr-a Saša Ibrulj koji će izvještavati o svim zanimljivostima. Tekstualni prijenos UŽIVO ovog spektakularnog susreta, kao i sve zanimljivosti iz Walesa, pratite na portalu Net.hr.

Otkako je 1992. godine startala Liga prvaka niti jedan klub nije obranio naslov prvaka. Real Madrid sada ima priliku postati prvi i tako postaviti još jedan rekord.

Sa 11 europskih naslova i 14 finala već drži rekorde. Juventus će pak u Cardiffu nastupiti u svom devetom finalu, a lovi treću krunu.

Real i Juve ukupno nastupili u čak 22 finala

Bit će to sudar divova koji su ukupno nastupili u čak 22 finala pri čemu su jednom igrali međusobno i to 1998. u Amsterdamu. Pobijedio je Real 1-0 golom Predraga Mijatovića u 66. minuti. Juve je tada predvodio Zinedine Zidane, čiji dres je nosio pet godina, no nije uspio. Baš kao niti godinu dana ranije protiv Borussije Dortmund. Slavni Francuz sada će biti na drugoj strani i drugoj ulozi, kao trener.

“Trenuci poput poraza u Amsterdamu su teški, ali su dio nogometne karijere i moraš ih prihvatiti i krenuti dalje. U svakoj karijeri ima lijepih i ružnih trenutaka. Sretan sam jer sam kasnije u dresu Reala osvojio Ligu prvaka, a prošle godine i kao trener,” kazao je ‘Zizou’.

Navijači Kraljeva najviše nada polažu u Ronalda

Za junaka amsterdamskog finala Predraga Mijatovića nema dvojbe tko je favorit u subotu.

“Juventus je gubitnička momčad u Ligi prvaka, a Real Madrid ne gubi u finalima”, rekao je Crnogorac dodavši:

“Real je u prednosti jer ima bolju i kompletniju momčad.”

Navijači ‘Kraljevskog kluba’ najviše očekuju, naravno od Cristiana Ronalda. Sjajni Portugalac je ove sezone zabio 40 golova u svim natjecanjima, a od toga deset u Ligi prvaka. No, u četvrtfinalu i polufinalu, protiv Bayerna i Atletico Madrida, zabio je čak osam pogodaka.

“Juventus je odlična momčad, ali isto vrijedi i za nas. Previše poniznosti nije dobro, moramo pokazati karakter i tko je najbolji. Imam osjećaj da ćemo odigrati odličnu utakmicu i na kraju slaviti,” poručio je Ronaldo dodavši:

“Nakon osvajanja španjolskog prvenstva osjećamo veliko samopouzdanje i sada imamo prigodu osvojiti duplu krunu, te obraniti naslov prvaka Europe i tako ući u povijest Lige prvaka.”

Juve ove sezone već osvojio dva trofeja

U suparničkim redovima također, ne skrivaju samopouzdanje i vjeru u pobjedu.

“Stvarno smo jaki i sanjam da ćemo osvojiti naslov. To bi bilo nevjerojatno,” kazao je Miralem Pjanić.

Juve je ove sezone već osvojio dva trofeja – prvenstvo i kup, a ima priliku postati tek drugi talijanski klub s ‘trostrukom krunom’. To je uspjelo jedino Interu u sezoni 2009/10.

“Do sada smo osvojili dva trofeja, ali idemo i po treći. Finale je uvijek velika bitka protiv snažnog protivnika. Real je branitelj naslova iza kojeg je sjajna sezone, ali i oni imaju svoje slabosti, a mi ćemo ih pokušati iskoristiti. Pobijedit će momčad koja će imati bolji dan.”

Na putu do finala Juve je u 12 utakmica zabio 21, a primio svega tri gola, dok je Real bio daleko efikasniji sa 32 pogotka, ali je primio 17. Do sada su odigrali 18 međusobnih susreta u Ligi prvaka. Obje momčadi imaju po osam pobjeda, a dvaput je završeno neodlučenim rezultatom. U fazi na ispadanje igrali su sedam puta. Juve je slavio četiri, a Real tri puta, no ‘Kraljevski klub’ je dobio jedini finalni međusobni ogled.

Bez Luke i Marija nemoguće je zamisliti momčadi Reala i Juventusa

Za Hrvatsku je finale u Cardiffu zanimljivo zbog nekoliko detalja. Bez Luke Modrića i Marija Mandžukića nemoguće je zamisliti momčadi Reala i Juventusa ove sezone. Upravo će se jedan od njih dvojice upisati u knjige rekorda hrvatskog nogometa.

Ukoliko Real Madrid obrani naslov prvaka Europe, Modrić će postati prvi hrvatski nogometaš koji se tri puta uspeo na krov Europe, dok bi u slučaju trijumfa Juventusa, Mandžukić postao prvi hrvatski nogometaš koji je s dva različita kluba bio pobjednik Lige prvaka nakon što je već slavio s Bayernom.

Mateo Kovačić će priliku čekati na klupi, dok se Marko Pjaca i dalje nalazi izvan stroja zbog ozljede koljena.

Dodajmo kako će Hrvatska petu sezonu uzastopce imati pobjednika Lige prvaka. Seriju je započeo Mario Mandžukić 2013. u pobjedi Bayerna protiv Borussie Dortmund (2-1). Mandžukić je u slavlju Bavaraca igrao do sudačke nadoknade, a u 60. minuti je zabio za vodstvo bavarskog sastava.

Godinu dana kasnije naslov prvaka je osvojio Real Madrid i Luka Modrić. ‘Kraljevski klub’ je u finalu nakon produžetaka pobijedio gradskog suparnika Atletico 4-1. Modrić je igrao svih 120 minuta, a upravo je Luka asistirao za Realov gol u 90. minuti za izjednačenje na 1-1 i produžetke.

Finale će se igrati pod krovom

Prije dvije godine slavio je Ivan Rakitić u dresu Barcelone. Katalonski velikan je u finalu slavio protiv Juventusa 3-1, a Rakitić je postigao vodeći pogodak na utakmici u 4. minuti, postavši tek drugi Hrvat koji je zabio u finalu Lige prvaka nakon Mandžukića. Rakitić je postao i prvi hrvatski nogometaš koji je s dva različita kluba osvojio Ligu prvaka i Europsku ligu nakon što je u najmasovnijem eurokupu slavio u dresu Seville 2014.

Prošle sezone naslov prvaka Europe osvojili su Luka Modrić i Mateo Kovačić. Real je u reprizi finala iz 2014. ponovo bio bolji od Atletico Madrida. Ovoga puta nakon izvođenja jedanaesteraca. Utakmica je završila 1-1, a nakon kaznenih udaraca bilo je 5-3 za Real. Modrić je odigrao cijeli susret, dok Kovačić nije nastupio.

Finale Lige prvaka ući će u povijest bez obzira na ishod utakmice. Naime po prvi put finale najelitnijeg nogometnog natjecanja igrat će se pod krovom. Potvrđeno je da će krov na stadionu u Cardiffu biti zatvoren nakon dogovora s lokalnim vlastima. Ovakva odluka donesena je nakon terorističkog napada u Manchesteru u kojem je poginulo 22 ljudi. Vlasti u Velikoj Britaniji postrožile su kontrole pa će tako i krov biti zatvoren.