SPEKTAKL NA STADE DE FRANCEU: Francuska s igračem manje slavila protiv Engleske u trileru s pet pogodaka

U prijateljskom susretu igranom u Parizu Francuska je pobijedila Englesku 3-2, Kolumbija je u Getafeu bez većih problema porazila Kamerun 4-0, dok je Rumunjska u Cluju bila bolja od Čilea 3-2.

Francuski i engleski nogometaši su na teren izašli uz pjesmu “Don’t Look Back in Anger” grupe Oasis kao počast žrtvama nedavnih terorističkih napada u Manchesteru i Londonu. Čuvenu pjesmu iz 1985. godine izveo je orkestar i zbor Francuske republikanske garde. Utakmicu na Stade de Franceu pratili su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanska premijerka Theresa May.

“Tricolori” i ‘Gordi Albion’ pružili su sjajnu predstavu s pet pogodaka i nizom prilika na obje strane.



Gosti su poveli u 9. minuti golom Harryja Kanea, no domaćin je do kraja prvog dijela uspio okrenuti rezultat golovima Samuela Umtitija (22) i Djibrila Sidibea (43). Na otvaranju drugog poluvremena Francuzi su ostali s igračem manje nakon što je Raphael Varane skrivio kazneni udarac. Varane je ‘pocrvenio’ nakon što je oborio Delle Alija. Najstrožu kaznu sigurno je realizirao Kane za 2-2. U 70. minuti ‘tricolori’ su mogli do vodstva, no Kylian Mbappe je uzdrmao vratnicu. Ipak, Francuska je u 78. minuti zabila za 3-2 s igračem manje, a strijelac je bio Ousmane Dembele.

Zanimljivo, sva tri francuska strijelca postigla su prvijence u nacionalnom dresu.

Rumunjska je u Cluju u još jednoj odličnoj utakmici pobijedila Čile 3-2 premda je nakon 18 minuta gubila 0-2. Čile, kojem je to bila posljednja provjera uoči početka Kupa Konfederacija, je sjajno ušao u susret i golovima Eduarda Vargasa (8) i Leonarda Valencije (18) vrlo brzo poveo 2-0. Domaćin je smanjio u 31. minuti golom Bogdana Stancua, a dvije minute kasnije dogodio se ključni trenutak utakmice. Nervozni Gary Medel je udario suparničkog igrača i zaradio crveni karton.

U nastavku susreta domaćin je iskoristio igrača više i golovima Nicolaea Stanciua (60) i Alexandrua Baluta (83) okrenuo rezultat. Bila je to druga međusobna utakmica ovih reprezentacija i druga rumunjska pobjeda rezultatom 3-2. Prvi put Rumunji su slavili 1982. u Santiago de Chileu.

Čile nakon ove utakmice putuje u Rusiju na Kup Konfederacija. Aktualni prvak Južne Amerike igrat će u skupini B zajedno s Njemačkom, Kamerunom i Australijom.

Posljednju provjeru uoči Kupa Konfederacija imao je i Kamerun koji je u Getafeu izgubio od Kolumbije 0-4. Strijelci za Kolumbiju bili su James Rodriguez (16), Yerry Mina (30, 52) i Jose Izquierdo (85). Očajno izdanje afričkog prvaka upotpunilo je isključenje Roberta Tambe u 47. minuti.

Norveška i Švedska su u Oslu remizirale 1-1. Domaćin je poveo u 44. minuti golom Mohameda Elyounoussia (44), a izjednačio je Samuel Armenteros (81).