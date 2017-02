ŠPACINE SUZE U BOLNICI REKLE SU SVE: Bivši trener bijelih otkrio hajdučku sramotu koja ne služi na čast ovom slavnom klubu

Poznati hrvatski trener Stanko Poklepović nalazi se u bolnici u Zagrebu u kojoj se oporavlja od operacije stopala.

Popularni Špaco čuo je za incident koji se dogodio u Novalji za vrijeme “Bile noći”. Protekle subote, naime, nekadašnji igrač i skaut Hajduka Vilson Džoni u Novalji obrušio na predsjednika bijelih Ivana Kosa, jer čelni čovjek kluba s Poljuda nije pozdravio veterane.

‘Nije dobro da se tako svađaju, to ostavlja ružnu sliku o Hajduku’

“Ne pratim baš novine, ali tu mi je supruga i svaki dan mi pročita naslove i ono najvažnije, da sam u toku. Nije dobro da se tako svađaju, to ostavlja ružnu sliku o Hajduku. Ali da se svakome, pa i Kosu treba reći u lice što ga ide, to stoji”, kazao je Poklepović za 24 sata i nastavio:





“Ne podržavam način na koji je to Džoni napravio, nije to bio način i mjesto, nije to smio napraviti tako javno, na svečanosti. Ali taj čir je jednom morao puknuti, to pitanje odnosa prema ljudima koji su Hajduka napravili velikim mora se riješiti. Ne može se dogoditi da veterani kluba nisu dobrodošli u klub, ne može se dogoditi da nas nitko ne posjeti u bolnici”, kazao je Poklepović koji je tako otkrio veliku sramotu Hajduka, a 24 sata piše kako je bivši trener Hajduka u tom trenutku zaplakao, kako mu se glas jedva probijao preko usta, očito su ga shrvale emocije.

‘Srebrić je tu svaki dan, zvao me i Barišić s priprema Dinama’

“Posjetili su me mnogi, Zorko Srebrić je tu svaki dan, zvao me Mirko Barišić s priprema Dinama iz Turske, svaki dan me zove moj dragi Željko Mijač, bio je i predsjednik NO Hajduka Slaven Marasović, ali to je odraz njegovog kućnog odgoja, to nije bio službeni posjet Hajduka svom Špaci. Ali kad je navratio Jurica Jerković, koji se isto liječio ovdje u bolnici u Dubravi, obojica smo zagrljeni plakali kao mala djeca. Pa da baš nitko iz Hajduka nije mogao doći i obići nas, i to nešto govori o odnosu prema nama veteranima”, razočaran je Poklepović.