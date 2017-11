VATRENI ČEKAJU SUPARNIKE, DALIĆ JE MIRAN: Hrvatski izbornik nema želja za ždrijeb, osim ako se radi o Srbiji, ali ima velike planove za SP

Predstavnici hrvatske nogometne reprezentacije i matičnog Saveza, svi osim predsjednika HNS-a Davora Šukera čiji se dolazak očekuje tijekom četvrtka, nalaze se u Moskvi gdje će se u petak u 16 sati održati ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo.

Izbronik Zlatko Dalić, javljaju Sportske novosti, dobro je raspoložen pred sutrašnji ples kuglica i želja za ishod izvlačenja kuglica nema. Djeluje smireno.

“Znam da vas to jako zanima, kao u cijelu hrvatsku javnost. Ali morat ću vas razočarati odgovorom. Nemam baš nikakvih želja”, poručio je Dalić i otkrio planove za Mundijal u Rusiji:

“Nama je cilj proći skupinu! Da bismo to ostvarili, moramo dobiti dvije utakmice. To je računica, to je to, pa neka dođe u ždrijebu tko god hoće. Znate da sam do sada uvijek govorio iz srca, posve iskreno, pa tako govorim i sada. Nema tu nikakvih špekulacija ili skrivanja istine, ali doista nemam nikakvih želja. Samo želim da ispunimo cilj i prođemo skupinu.”



Ipak, jednu reprezentaciju bi želio izbjeći:

“Ne bih želio da u ždrijebu dobijemo Srbiju. Srbija je kvalitetna reprezentacija koja ima izniman broj kvalitetnih igrača koji igraju u jakim europskim klubovima. Ne samo to, Hrvatska njima predstavlja ogroman motiv. Protiv nas bi imali ogroman naboj. Ne, to zaista ne bih želio”

To što uglavnom, osim navedene, nema želja ne znači i da mu je svejedno što će kuglice odraditi.

“Naravno da mi nije svejedno. Ali priznat ćete da bi zaista bilo posve bezvezno sad gatati, igrati se pričama koga će nam ždrijeb donijeti. Što nam ždrijeb donese, donese. Mi ćemo s bilo kojim protivnikom boriti kako bismo ostvarili svoj konačni cilj, prolazak skupine. To je cijela priča, nema se tu što posebno dodavati. Tko god dođe, pa i svjetski prvaci Nijemci, mi idemo na pobjedu, mi idemo prema trijumfu, mi želimo dalje”, jasan je bio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.