PROSINEČKI ZA NET.HR: ‘Najbolji smo u regiji, među vodećima u svijetu, ali nemamo ono što imaju Srbija, Slovenija ili BiH. U problemima smo’

Prosinečki je pričao o svom statusu, stanju u HR nogometu i šansama Vatrenih na SP-u

U fokusu javnosti posljednjih je dana bivši proslavljeni igrač hrvatske nogometne reprezentacije Robert Prosinečki, a sve zbog mogućeg ponovnog sjedanja na izborničku klupu. Na žalost mnogih, premda oduševljenje Zlatkom Dalićem ne jenjava, u pitanju nije klupa hrvatske izabrane vrste već ona Bosne i Hercegovine gdje je u najužem izboru za dobivanje funkcije.

Sve će biti poznato uskoro, premda tamošnji mediji i javnost sugeriraju da će se priča rasplesti u korist Amara Osima. Prosinečki s time nema problema.

“Neka. Četvrtog siječnja će Savez odlučiti tko će biti izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine. Imao sam razgovor sa čelnicima, Amar je imao prije dva dana, a 4. siječnja bit će poznato tko je taj. U trenerskom poslu to je tako, jedan dobije otkaz drugi uskoči na njegovo mjesto. U ovom trenutku bilo koja opcija je otvorena, zanima me i klupski nogomet, volim to raditi, želim to raditi i trudit ću se biti tu negdje”, kazao je Prosinečki za Net.hr.



Stadion i kamp su nužni

Nama zanimljivije i bliže teme svakako su one vezane uz hrvatski nogomet, aktualna zbivanja u Hrvatskom nogometnom savezu u kojem je predsjednik Davor Šuker potvrdio premoć, a potom i obećao izgradnju nacionalnog stadiona. Prosinečki pozdravlja tu ideju i ističe njenu nužnost.

ŠUKER I HNS KREĆU U GRADNJU NACIONALNOG STADIONA: ‘Nalazit će se kod Zagreba i imat će 35 tisuća mjesta’

“Samo znam da je nogomet najveći hrvatski promotor. Ne podcjenjujući uspjeh Gorana Ivaniševića, obitelji Kostelić niti rukometaša, nogomet je taj koji nosi. A nema niti kamp niti stadion. Slovenija ga ima, Bosna i Hercegovina ga ima, Srbija ga ima, a jedna od najboljih reprezentacija svijeta i najbolja na ovom području ga nema. Moramo početi gledati i paziti na te stvari. Hrvatska je u problemima, ne samo sportskim nego i političkim, ne živimo bajku, ali stadion i kamp zaslužujemo imati. Što se Šukera tiče, na njega i pogotovo na Zdravka Mamića podignuta je hajka. Reprezentacija nam odlazi na velika natjecanja i to je okej, ali promjene nam trebaju. Promjene u ligi, infrastrukturi, pa tko nam dolazi na stadione…”

Skloni smo podcijenjivanju

S druge strane, najbolji hrvatski nogometaši naviknuti su na svjetla velikih pozornica, svoje utakmice redovito igraju pred desetina tisuća okupljenih na najboljim stadionima Europe, a isto ih očekuje i sljedeće godine na nogometnom prvenstvu svijeta u Rusiji. Legendarni igrač legendarne generacije koja je 1998. godine osvojila svjetsku broncu u Francuskoj prognozira dobar rezultat s Mundijala, ali – hvaleći Dalića koji je ‘evidentno dobar, zaslužan za dobru atmosferu koju su igrači prihvatili odmah od set-meč utakmice s Ukrajinom’ – odbija precizirati što bi to trebalo biti.

“Kvalifikacije nismo odradili kao što smo mislili, u svakoj utakmici treba biti sto posto spreman da bi se nekog dobilo. Mi lako podcijenimo. Čudan smo narod, nama nije zadovoljavajuće da budemo i prvi. Tako živimo i u privatnom životu i u sportskom. Za mene je uspjeh plasman na Svjetsko prvenstvo, sami odlazak ondje za Hrvatsku koja ima sad četiri milijuna ljudi je velika stvar. Vani to puno više cijene nego što cijenimo mi. Nevjerojatno je da toliko talenta stiže iz tako male zemlje i da smo u samom svjetskom vrhu, to su velike stvari”, smatra Prosinečki koji pritom zaziva sreću:

Sreća je nužna za dobar rezultat

“Treba ju imati, jer nakon skupine stiže reprezentacija koju nose igrači koji poput naših igraju u najboljim klubovima na svijetu. Pogledajte što se dogodilo na Europskom prvenstvu, nakon skupine smo išli na Portugal, odigrali s njima egal utakmicu, ispali, a oni osvojili turnir. Mi imamo igrače koji su nositelji u velikim klubovima i koji dobro igraju, ali jedna slabija utakmica, kao u slučaju Luke Modrića ili Ivana Perišića, koji je odigrao sve utakmice za klub u priči u kojoj oni ganjaju naslov prvaka, vuče za sobom napise da to nije to. Pa kako nije? Dečki igraju dobro, proći će pripreme s reprezentacijom i, samo da budemo zdravi, bit će dobro u Rusiji”, zaključio je Prosinečki.