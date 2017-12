LOŠA VIJEST ZA HRVATSKE NAVIJAČE: Želite li na utakmicu protiv Argentine? Pripremite novce, gostovat ćete u najskupljem gradu

Cijene smještaja idu u nebo u gradu u kojem Hrvatska igra protiv Argentine

Nižnji Novgorod, grad u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija igrati protiv Argentine u susretu 2. kola D skupine Svjetskog prvenstva, za vrijeme svjetske nogometne smotre bit će najskuplji grad u Rusiji što se tiče smještaja.

Drastičan rast cijena smještaja

Prema istraživanju turističke zajednice St Peterburga hotelijeri i vlasnici nekretnina će za vrijeme SP-a povećati cijene smještaja između 50 i 100 posto.

Najskuplji smještaj bit će u Nižnji Novgorodu. Jedno noćenje u gradu na ušću rijeke Oke u Volgu koji ima 1.3 milijuna stanovnika, iznosit će u prosjeku 63 dolara. Na drugom mjestu je Moskva gdje noćenje u prosjeku stoji 58 dolara, a na trećem mjestu je Kalinjingrad, gdje ‘Vatreni’ otvaraju SP protiv Nigerije, s prosjekom od 40 dolara.



Samara, St. Petersburg, Soči, Kazan i Jekaterinburg se nalaze na sredini liste, dok je smještaj najjeftiniji u Saransku, Volgogradu i Rostovu na Donu s prosjekom od 25 do 30 dolara.

Stadion još nije završen

Hrvatska će protiv Argentine igrati na stadionu Nižnji koji prima 44.899 gledatelja, a to je jedan od stadiona koji još uvijek nisu završeni, no sve bi trebalo biti gotovo do konca ove godine ili u siječnju iduće godine. Ovo je ‘najnesretniji’ stadion jer je tijekom gradnje na njemu bilo nekoliko nesreća, te jedan požar.

Nižnji Novgorod je važno industrijsko središte (autoindustrija), sveučilišni grad i kulturni centar regije. Nižnji je i važno prometno čvorište (riječna luka, željeznica koja leži na Transsibirskoj pruzi, sjecište više glavnih cestovnih pravaca, zračna luka, metro).