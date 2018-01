IZBORNIK DALIĆ OTKRIO RECEPT ZA USPJEH NA SP-U: ‘Uspijemo li u tome, imat ćemo dobre šanse’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije dao je intervju FIFA-i

Na službenim internetskim stranicama FIFA-e objavljen je veliki intervju s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem. Stručnjak koji je spasio situaciju u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo prvo pobjedom u Ukrajini, potom i protiv Grčke u dodatnim kvalifikacijama u uvodu razgovora potvrđuje ‘da je njegov san postao stvarnost’ i da ‘osjeća ponos i čast što obnaša poziciju izbornika’.

Autor teksta naglašava da je Dalićeva čast tim veća ako se zna da unatoč klupskoj karijeri koja je bila dojmljiva nikad nije ušao u reprezentaciju kao igrač. Najbliže njoj, podsjeća se, bio je kao pomoćni trener u hrvatskoj U21 izabranoj vrsti.

Ponovno zajedno

“Mnogi od tih igrača, poput Mandžukića, Kalinića, Vide, Vrsaljka i Lovrena, sada su u seniorskoj reprezentaciji pa smo ponovno zajedno”, podsjeća Dalić prije upita na kakav je imao pristup, taktički i mentalni, kojim je podigao igrače pri preuzimanju reprezentacije u kasnoj fazi kvalifikacijskog ciklusa.



“Pohvale idu na račun igrača. Nije bilo puno vremena za trening i pripreme pa sam naglasak stavio na sastanke, komunikaciju i motivaciju. Neke smo stvari taktički promijenili, no najvažnija je stvar bila igračima objasniti da je pred njima posljednja šansa da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo. Oni su u najvažnijem trenutku i napravili potreban iskorak.”

Ako je Luka zadovoljan…

Priznaje Dalić i da mu laskaju riječi njegovih igrača, poput priznanja Luke Modrića da je napravio ‘fenomenalan posao’.

“Naravno da trener to voli čuti. Ako je igrač poput Luke zadovoljan vašim radom to onda znači da nešto radite dobro. Nastojim uvijek natjerati svakoga da ispuni potencijal te imati dobar odnos s igračima koje vodim. Nije to nešto što se uvijek preporuča, ali je to moj stil – želim da moji igrači znaju da od mene imaju podršku. Meni je povjerenje igrača najvažnije, a što se reprezentacije tiče ključna je stvar bilo da između mene i igrača ‘klikne’. Imamo dobru momčad, vrlo dobre igrače, samo je bilo potrebno gurnuti ih malo u pravom smjeru.”

Upitan koliko je zapravo Modrić dobar igrač i koliko je bitan za nacionalnu momčad, Dalić je odgovorio:

“Pokazalo se na Svjetskom klupskom prvenstvu koliko je on važan za igru Real Madrida. Igrao je briljantan nogomet i, moje je mišljenje, bio daleko najbolji igrač tog turnira. Što se tiče Hrvatske, on je naš najbolji igrač, mašina koja nas pokreće. Kapetan je koji vodi svojim primjerom, uvijek daje maksimum, svojim stavom, agresijom i energijom na terenu postavlja visoke standarde, kao i svojim ponašanjem izvan travnjaka.”

Riječ-dvije o suparnicima

Objašnjavajući koji su planovi pred početak Svjetskog prvenstva u Rusiji Dalić je naglasio da će putovati i sastati se sa igračima i njihovim klupskim trenerima, razgovarati o njihovim statusima i formi. Naglasio je da su igrači upoznati sa time da je usredotočen da bira samo potpuno spremne igrače te da želi kroz pripremne utakmice sa suparnicima koji igraju nalik na one koji Hrvatsku očekuju na Svjetskom prvenstvu vidjeti koliko smo dobri i što treba popraviti prije no što počne to natjecanje.

"Having players’ trust is the most important thing for me" 🇭🇷Croatia coach @DalicZlatko discusses his coaching style, star players, #WorldCup rivals & memories of France 98 🏆 INTERVIEW 🗣️👉 https://t.co/N0coYJtAcq pic.twitter.com/GEPavHFv7m — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) January 30, 2018

Hrvatska će na Mundijalu ove godine igrati u skupini protiv Nigerije, Argentine i Islanda. O svima Dalić ima dobro mišljenje pa podsjeća da je u kvalifikacijama Island bio ispred Hrvatske, da je Argentina jedan od favorita za osvajanje SP-a, a Nigerija, reprezentacija protiv koje Hrvatska igra prvu utakmicu, mlada, potentna i gladna momčad protiv koje će rezultat diktirati ono što slijedi u nastavku turnira.

Najveća snaga je tim

Potom je Dalić nastavio:

“Imamo dobre igrače u jakim europskim klubovima, dakle sjajnu individualnu kvalitetu u igračima kao što su Modrić, Mandžukić, Rakitić, Perišić, Kalinić i ostali. Ipak, naša najveća snaga mora biti tim. Uvjeren sam da su bitne karakteristike ponos i patriotizam koje pokazuju naši igrači kada nastupaju za reprezentaciju, a njih moramo kombinirati sa kvalitetom koju posjedujemo. Uspijemo li u tome, imat ćemo dobre šanse za ostvarivanje naših planova.”

U zaključku se izbornik Dalić morao osvrnuti na najveći uspjeh hrvatskog nogometa, brončanu medalju sa Svjetskog prvenstva 1998. godine.

“To je bio prvi SP na kojem sam bio kao gledatelj, a i sada, kada se toga sjetim, osjećaj je sjajan. Naježim se i danas kada se sjetim tih izvedbi i pobjeda koje smo ostvarili. U ranim 90-ima Hrvatska je postala neovisna, a to je Svjetsko prvenstvo stiglo brzo nakon rata kada je svaka utakmica nacionalne momčadi bila više od samog nogometa. Ta momčad i to Svjetsko prvenstvo bili su način predstavlja Hrvatske svijetu. Zahvaljujući brončanoj medalji, pobjedama protiv Njemačke i Nizozemske, Davoru Šukeru koji je bio najbolji strijelac natjecanja, cijeli je svijet čuo za Hrvatsku i upoznao crveno-bijele kvadratiće i naše talentirane igrače. Nemoguće je precijeniti važnost tog SP-a za Hrvatsku kao zemlju, donio nam je on priznanje i samopouzdanje”, zaključio je Dalić.