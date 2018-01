IZBORNIK DALIĆ O IZBORNIKU ČERVARU: ‘Od njega se može učiti, ali ja svojim igračima sigurno neću braniti takve stvari’

Zlatko Dalić kreće u obilazak reprezentativaca

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić s tribina splitske Spaladium Arene uživo je pratio dio Europskog prvenstva kojem je Hrvatska domaćin. Svoj odlazak ondje objasnio je podrškom kolegama sportašima, ali i naglasio da je ‘došao u Split da nešto nauči od Červara jer je on iskusan strateg koji je prošao puno velikih takmičenja’.

Razgovori u tijeku

Rukometne reprezentacije preselile su u Zagreb, a Zlatko Dalić sada se okreće svom poslu. Prema navodima portala Goal šef struke hrvatske nogometne reprezentacije kreće u obilazak reprezentativaca. A, premda je spreman učiti od Červara, neke njegove metode neće kopirati na igrače koje sam vodi. Poput zabrane igranja PlayStationa.

“Haha, ne nikako. Jednostavno, ne želim se baviti takvim stvarima. Mislim da je pred nama zahtjevan period, puno toga moramo kvalitetno pripremiti i odraditi, tako da o ovoj temi nisam niti na trenutak razmišljao. I sigurno igračima u slobodno vrijeme neću braniti takve stvari”, kazao je, a na ozbiljnije teme dodao:

“Evo, ovih dana krećem na put, obići ću niz naših igrača u inozemnim klubovima. S nekima sam već razgovarao, s nekima ću to tek napraviti. Želim otvoreno popričati s njima, vidjeti njihova razmišljanja, ali odraditi i razgovore s njihovim trenerima. Što me zanima? Baš sve. To je jako bitno, tako da bi taj put mogao i potrajati.”

Njegova želja i cilj

Nakon razgovora uslijedit će provjere formi kroz jake prijateljske utakmice.

“To je bila moja želja, jedan od mojih ciljeva. Mislim da su nam Meksiko i Peru suparnici po mjeri, oni nas na neki način mogu pripremiti na neke od suparnika s kojima ćemo se susresti u Rusiji. Ove reprezentacije s kojima ćemo igrati prijateljske utakmice u tome nam itekako mogu pomoći. Naš je plan pronaći još zahtjevnih suparnika, zaigrati s još nekim reprezentacijama visoke razine”, zaključio je Dalić.